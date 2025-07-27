Об этом 24 Каналу рассказал ведущий эксперт по кремлевской стратегии, директор программы "Россия и Евразия" в Chatham House Джеймс Никси, который имел личную встречу с российским диктатором. Вероятно, что Путин до сих пор остается таким, каким был много лет назад.

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Какой была встреча эксперта по стратегии Кремля с Путиным?

По словам ведущего эксперта по кремлевской стратегии, даже 20 лет назад, когда он был еще моложе, во время встречи с российским диктатором удалось разглядеть всю его сущность. Путин был холодным, расчетливым, но умным и компетентным.

При этом он (Путин – 24 Канал) был лишен сочувствия, тепла или любой человечности,

– сказал он.

Никси заметил, что он встреча с российским диктатором была в контексте трагедии в Беслане. В ней Путин обвинил не террористов, а Запад. Ведущий эксперт по кремлевской стратегии предположил, что Путин радикально не изменился ни после Мюнхенской речи в 2007 году, ни после войны в Грузии в 2008 году.

Он является тем, кем и был – консервативный ультранационалист, воспитанный КГБ, то есть психопат. Путин – социопат,

– подчеркнул он.

Кстати, в статье Foreign Affairs эксперты отметили, что в течение 25 лет правления Путин сформировал отсутствие любой политической оппозиции и критики власти в целом. Тех, кто пытается пойти против Кремля, ожидают репрессии. Диктатор начал полномасштабное вторжение, чтобы осуществить "маленькую победоносную войну, которая должна была бы укрепить влияние России в мире и его личный авторитет.