Росія може атакувати НАТО вже найближчим часом: у Швеції озвучили тривожний прогноз

У Швеції заявили, що Росія може спробувати здійснити напад на одну з країн НАТО вже у відносно близькому майбутньому. Такого висновку дійшов парламентський комітет з оборони у новій доповіді.

У документі наголошують, що Кремль може піти на такий крок навіть без досягнення повної військової переваги.

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Чи справді Росія може напасти на Європу?

Після початку повномасштабної війни проти України безпекове середовище в європейському регіоні суттєво погіршилося, а ризики для держав продовжують зростати.

Комітет Швеції прямо попереджає, що сценарій військової агресії проти країни або її союзників не можна виключати. На думку авторів доповіді, Кремль може спробувати випробувати згуртованість Альянсу.

Російські наступальні воєнні дії, наприклад для перевірки згуртованості НАТО та довіри до 5-ї статті, можуть мати місце у відносно близькому майбутньому, якщо Кремль визнає політичну ситуацію сприятливою,

– зазначають у Швеції.

Йдеться не обов'язково про масштабне вторгнення. Це може бути обмежена військова операція або інший силовий сценарій, який дозволив би Москві оцінити реакцію країн Альянсу.

Особливу тривогу шведських експертів викликає той факт, що Росія може вдатися до агресивних дій навіть без відновлення повного військового потенціалу після війни проти України. У доповіді наголошується, що частина російських можливостей практично не постраждала внаслідок бойових дій. Зокрема, це стосується військово-морських сил, авіації, засобів далекого ураження та інструментів гібридної війни.

Крім того, Росія продовжує формувати нові підрозділи, насамперед у Ленінградському військовому окрузі, а також посилює свою присутність на Кольському півострові та в Арктичному регіоні.

Що вказує на те, що Росія вже активно готується розпочати війну з НАТО?

Росія активно розширює військову інфраструктуру поблизу кордонів країн НАТО та Європейського Союзу, що викликає занепокоєння серед західних військових і розвідки.

Нові казарми, склади боєприпасів і майданчики для військової техніки будують одразу в кількох регіонах біля Фінляндії, Норвегії та країн Балтії. Зокрема, масштабні роботи фіксують у Печензі поблизу норвезького кордону, Петрозаводську, Лузі, Балтійську, Кіріловському та Кандалакші.

За оцінками експертів, після завершення розширення цих об'єктів Росія зможе розмістити біля північних кордонів НАТО до 115 тисяч військовослужбовців. Командувач армії Фінляндії Пасі Вялімякі зазначив, що лише поблизу фінського кордону чисельність російського угруповання потенційно може зрости з 20 до 80 тисяч вояків.

У Швеції вважають, що такі кроки свідчать про довгострокові плани Кремля щодо посилення військової присутності в регіоні. Голова шведської військової розвідки Томас Нільссон наголосив, що розбудову баз не варто сприймати як звичайну демонстрацію сили. За його словами, Росія створює спроможності, які можуть бути використані для потенційного протистояння з НАТО в майбутньому.