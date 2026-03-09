"Все врахую": Трамп сказав, хто впливатиме на закінчення операції США в Ірані

Дональд Трамп дав інтерв'ю ізраїльському ЗМІ. Він уникнув назвати терміни закінчення військової операції "Епічна лють" проти Ірану.

Але водночас сказав, до чиєї думки дослухатиметься при ухваленні рішення. Про це повідомили The Times of Israel.

Хто впливатиме на кінець війни в Ірані?

За словами Трампа, він вирішить, що пора завершувати операцію "у потрібний час". Рішення буде не зовсім одноосібним – дорадчий голос матиме Ізраїль.

Президент США сказав, що разом із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу обговорить завершення війни в Ірані.

"Я думаю, що це взаємно… трохи. Ми розмовляли. Я прийму рішення у відповідний час, але все буде враховано", – відповів він, зазначивши, що хоча Нетаньяху матиме свою думку, останнє слово буде за президентом США,

– цитують його ЗМІ.

Журналісти зауважили, що Нетаньягу, імовірно, має значний вплив на Трампа.

Проте Трамп не вбачає потреби в тому, щоб Ізраїль продовжував війну проти Ірану навіть після того, як США вирішать припинити свої удари.

"Іран збирався знищити Ізраїль та все навколо нього… Ми працювали разом. Ми знищили країну, яка хотіла знищити Ізраїль", – пояснив лідер Америки.

Цікаво! Трамп говорив зі ЗМІ після того, як стало відомо, що новим верховним лідером Ірану став Моджтаба Хаменеї, син Алі Хаменеї. Він відмовився коментувати обрання Моджтаби і сказав тільки "Побачимо, що буде". До того Трамп заявив, що наступний лідер Ірану "недовго протримається", якщо не отримає схвалення Білого дому.

Моджтабу Хаменеї вже офіційно оголосили новим верховним лідером Ірану. Але на публіці він поки що не з'являвся.