США готують війська до наземної операції в Ірані, – CBS

Пентагон опрацьовує сценарії можливого розгортання американських сухопутних сил в Ірані. У регіон уже спрямовано тисячі морських піхотинців.

Про це повідомляє CBS News.

Як США готуються до висадки у Ірані?

За інформацією джерел, військове керівництво США подало низку запитів, які передбачають підготовку до потенційної наземної операції. Водночас президент Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення щодо застосування таких сил і продовжує оцінювати розвиток ситуації.

Сам Трамп публічно заперечив наміри відправляти війська, заявивши, що у разі такого кроку не став би про це повідомляти. У Білому домі підкреслюють: завдання Пентагону – забезпечити президенту максимальний вибір варіантів дій, а не свідчити про вже прийняте рішення.

Американські військові також провели підготовчі наради на випадок, якщо президент ухвалить рішення про затримання іранських військових або бійців пов’язаних формувань.

За даними медіа, розглядається можливість перекидання підрозділів 82-ї повітряно-десантної дивізії. До планування залучені Глобальні сили швидкого реагування сухопутних військ та Морський експедиційний підрозділ морської піхоти.

Наразі до регіону вже прямує другий експедиційний підрозділ морської піхоти. На початку тижня з Каліфорнії вийшли три військові кораблі з приблизно 2200 морпіхами на борту. Перший підрозділ, відправлений раніше з Тихоокеанського напрямку, досі перебуває в дорозі.

