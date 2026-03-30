Тегеран погодився з більшістю пунктів у мирній угоді, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився прийняти більшість пунктів плани щодо припинення бойових дій. Він додав, що Тегеран не одразу схвалив угоду, а Білий дім проситиме "ще кілька речей".

За словами Трампа, Іран передав США нафту, щоб затвердити серйозність намірів у закінченні війни. Про це повідомили в CNN.

Які пункти плану прийняв Тегеран?

Лідер США 29 березня повідомив, що Іран погодився на більшість із 15-пунктного списку вимог, який США надіслали до Тегерану через Пакистан.

Вони погоджуються з нами щодо плану. Ми просили 15 речей, і здебільшого ми будемо просити ще кілька речей,

– зазначив Трамп.

Тегеран не одразу погодився на мирний план. Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що контакти йшли через посередників і висловив недовіру до позиції США.

Водночас президент США сказав, що Іран передав нафту як доказ серйозності намірів – близько 10 великих танкерів, які він раніше називав "подарунком".

Трамп додав, що між США та Іраном пройшло дуже багато успішних та хороших зустрічей і президент сподівається, що отримає "багато важливих моментів".

