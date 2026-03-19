Війна в Ірані – наче гра: як працює пропаганда Трампа через бойовики та мультики

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала використовувати елементи попкультури та інтернет-мемів у комунікації війни з Іраном, намагаючись таким чином вплинути на скептично налаштовану частину американського суспільства.

Про це пише Financial Times.

Дивіться також "Це не наша війна": Європа відмовляється підтримати Трампа у конфлікті з Іраном, – Reuters

Як Губка Боб став "союзником" Трампа у війні з Іраном?

Як пишуть західні медіа, одним із прикладів стало відео, опубліковане Білим домом у соцмережі X, де використали образ персонажа мультфільму "Губка Боб Квадратні Штани". У ролику його фраза супроводжується кадрами ракетних ударів США по іранській техніці. У підписі до відео наголошується, що операція триватиме до досягнення поставлених цілей.

Загалом комунікаційна кампанія активно спирається на візуальні та сюжетні елементи відеоігор, бойовиків і анімації, подаючи військові дії у спрощеній та видовищній формі.

У Білому домі таким чином намагаються підкреслити військову міць США та відвернути увагу від зростаючих людських і економічних втрат, пов’язаних із війною.

Експерти оцінюють цей підхід критично. Історик пропаганди зі Школи комунікації USC Annenberg Нік Калл назвав це "меміфікацією та гейміфікацією війни", зазначивши, що подібна подача викривлює сприйняття конфлікту.

Чи працює така стратегія?

При цьому ефективність такої стратегії залишається під питанням. За результатами опитування Ipsos, проведеного цього місяця, лише 29% американців підтримують удари США по Ірану, тоді як 43% висловлюють незгоду.

Професор Університету Джорджії Роджер Шталь вважає, що подібні відео спрямовані не стільки на переконання скептиків, скільки на мобілізацію ядра прихильників Трампа.

За його словами, контент розрахований на аудиторію, яка сприймає війну через призму популярної культури та ігрових образів, тоді як для більшості населення така подача виглядає шокуючою.

Серед оприлюднених роликів – відео, стилізоване під гру для Nintendo, де кадри ударів по Ірану поєднані зі сценами з Wii Sports, а диктор використовує спортивні кліше на кшталт "Slam Dunk" чи "Knockout".

Інший ролик під назвою "Justice the American Way" поєднує фрагменти з фільмів "Top Gun", "Braveheart", "The Matrix" та аніме "Dragon Ball Z", завершуючись фразою "Flawless Victory" із гри Mortal Kombat.

Заступник директора з комунікацій Білого дому Келан Дорр супроводжував один із таких кліпів підписом "Wake up, Daddy’s home".

Директор Школи медіа та зв’язків з громадськістю Університету Джорджа Вашингтона Пітер Лодж зазначив, що такі відео нагадують трейлери вигаданих бойовиків і приховують реальні наслідки війни.

Це приховує жахливі реалії конфлікту та війни. Ви не відчуваєте горя, ви ніколи не бачите наслідків конфлікту чи насильства,

– зауважив він.

Водночас ролики викликали обурення і в індустрії розваг. Актор і режисер Бен Стіллер, чий фільм "Tropic Thunder" використали у монтажі, вимагав видалити відео, заявивши, що не давав дозволу на використання матеріалів.

Критику висловили й ветерани. Зокрема учасник війни в Іраку Коннор Крехан наголосив, що "війна – це не відеогра", і закликав не спрощувати її наслідки.

У Білому домі відкидають звинувачення у спробах перетворити війну на розвагу. Прессекретарка Анна Келлі заявила, що адміністрація лише демонструє результати ударів по військових об’єктах Ірану.

Аналітики звертають увагу, що такий стиль комунікації суттєво відрізняється від підходів попередніх адміністрацій США, які зазвичай подавали війну як складне і вимушене рішення в рамках дипломатичних цілей.

Натомість нинішня стратегія, за оцінками експертів, орієнтована передусім на молодшу аудиторію та активних користувачів соцмереж, зокрема прихильників Трампа.

У публікаціях представників Білого дому останніх тижнів також активно використовується сленг геймерів і стримерів.

Як Трамп просив союзників про допомогу?