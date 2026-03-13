Закінчення війни США проти Ірану: між радниками Трампа спалахнуло протистояння, – Reuters

Серед радників американського президента Дональда Трампа у Білому домі розвивається протистояння на тлі невизначеності щодо того, як закінчити війну проти Ірану, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це пише агентство Reuters.

Про що сперечаються у США?

За даними агентства, складне внутрішнє протистояння у Білому домі змушує Дональда Трампа змінювати публічні заяви щодо війни проти Ірану, оскільки його радники обговорюють, коли та за яких умов оголосити перемогу.

Водночас конфлікт проти Ірану вже поширюється на весь регіон, деякі чиновники та радники попереджають президента США, що стрімке зростання цін на бензин може обернутися політичними втратами для США та Ізраїлю.

Але є й ті, хто тисне на американського президента задля продовження наступальних дій проти Ірану. Зазначається, що подібні закулісні маневри підкреслюють високі ставки, з якими наразі стикається Дональд Трамп.

Лише минулого року він повернувся на посаду президента, обіцяючи уникати "дурних" військових втручань, проте сам же втягнув країну у війну, яка вразила світові фінансові ринки та порушила міжнародну торгівлю нафтою.

Боротьба за увагу Трампа є характерною рисою його президентства, але цього разу наслідки стосуються війни і миру в одному з найбільш нестабільних і економічно важливих регіонів світу,

– ідеться у статті.

Відійшовши від амбітних цілей, які він сформулював, розпочавши конфлікт проти Ірану 28 лютого, Трамп останніми днями наголошував, що розглядає конфлікт як "обмежену кампанію, цілі якої здебільшого досягнуті".

Утім, подібне повідомлення було незрозумілим для багатьох, особливо для енергетичних ринків, які у відповідь на вищезгадані заяви американського президента нестабільно коливалися в обох напрямках.

Також агентство нагадує, що у середу на мітингу в Кентуккі Дональд Трамп заявив, що "ми виграли" війну, а потім раптово змінив тональність: "Ми ж не хочемо піти зарано, чи не так? Ми маємо довести справу до кінця".

Співрозмовники повідомили, що радники та чиновники, зокрема з Мінфіну та Національної економічної ради, попередили Трампа, що нафтовий шок і зростання цін на бензин можуть підірвати внутрішню підтримку війни.

Які ідеї пропонують?

Політрадники закликають Трампа чітко окреслити результати операції та наголосити, що вона має обмежений характер і наближається до закінчення, зважаючи на можливі наслідки, зокрема, через зростання цін на пальне.

Своєю чергою частина республіканців, зокрема сенатори Ліндсі Грем та Том Коттон, наполягають на посиленні тиску на Іран, щоб відповісти на атаки проти суден і військ США і не допустити отримання ним ядерною зброї.

Натомість представники популістської бази, серед яких Стів Беннон і Такер Карлсон застерігають американського президента від втягування Сполучених Штатів у новий тривалий конфлікт на Близькому Сході.

"Шукаючи вихід із непопулярного конфлікту, Трамп намагається поєднувати суперечливі наративи, які, на думку деяких критиків, ускладнили і без того складну ситуацію, оскільки Іран залишається непокірним", – пише видання.

Згідно з оприлюдненою інформацією, військові досягнення американської сторони були серйозно підірвані посиленням атак Ірану на нафтові танкери та транспортні об'єкти в Перській затоці, що призвело до зростання цін на нафту.

На думку аналітиків, Іран оголосить перемогу вже хоча б тому, що вистояли під натиском США та Ізраїлю, особливо після того, як продемонстрували свою здатність давати відсіч і завдавати своїм ворогам та їхнім союзникам.

Які наслідки конфлікту для США?