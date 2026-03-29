Іран почав набір добровольців до армії на тлі загрози наземного вторгнення США

В Ірані оголосили про початок масштабної кампанії з вербування добровольців. Вони повині бути готові долучитися до можливого збройного протистояння зі США.

За даними The Wall Street Journal, жителі країни вже отримують відповідні повідомлення на мобільні телефони.

Дивіться також Попереду – великий дефіцит: чим загрожує світові війна в Ірані

Що відомо про кампанію набору добровольців в Ірані?

Іранська влада пояснює такі кроки загрозою потенційної наземної операції з боку Сполучених Штатів. У текстах розсилки прямо наголошується на небезпеці для територіальної цілісності держави та закликається долучатися до кампанії "Джанфада", що передбачає готовність стати на захист країни.

На тлі цих заяв у різних регіонах Ірану фіксують посилення заходів безпеки. Зокрема, в Ісфагані та навколишніх населених пунктах, за словами місцевих жителів, з’явилися блокпости, встановлені силовиками у масках.

Аналітики вважають, що така мобілізаційна активність може бути реакцією на інформацію про підготовку США до можливого вторгнення. Наразі офіційний Тегеран намагається максимально мобілізувати населення для кампанії "Джанфада" ("Жертвування життям").

