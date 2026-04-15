Трамп заявив, що війна з Іраном "майже завершена"

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном наближається до завершення. Водночас він наголосив, що операція ще не повністю закінчена.

За словами журналістки Марії Бартіромо, Трамп також запевнив, що не планує відновлювати бойові дії. Про це пише FOX Business.

Яку заяву зробив Трамп?

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном "дуже близька до завершення".

Я думаю, що це майже скінчено, так. Я вважаю, що це дуже близько до кінця,

– сказав він.

Водночас Трамп підкреслив, що остаточно операція ще не завершена. За його словами, США зберігають тиск на Іран і не виключають подальших кроків залежно від розвитку ситуації.

"Якби я зараз зняв ставки, їм знадобилося б 20 років, щоб відбудувати цю країну. І ми ще не закінчили", – наголосив президент США.

Окрему увагу привернули слова журналістки Марії Бартіромо. Вона заявила, що під час розмови Трамп прямо відповів, що війна "завершена". Водночас у публічних коментарях президент висловлюється обережніше, наголошуючи, що вона лише наближається до завершення.

Крім того, за словами Бартіромо, Трамп не планує відновлювати військову операцію проти Ірану. Це може свідчити про намір перейти до дипломатичного врегулювання конфлікту.

На тлі цих заяв очікується новий раунд мирних переговорів між США та Іраном. Перемовини мають відновитися після консультацій у Пакистан, які тривали понад 20 годин, але не завершилися проривом. Віцепрезидент Джей Ді Венс повідомив про "значний прогрес", але визнав, що остаточної угоди досягти не вдалося. За його словами, подальший розвиток ситуації залежить від позиції Ірану.

Попри заяви про можливе завершення війни, США продовжують жорстку політику. Зокрема, Трамп запровадив морську блокаду іранських портів, що свідчить про збереження тиску на Тегеран.

Війна США та Ірану: останні новини