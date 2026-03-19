"Невелика плата": Трамп хоче ще 200 мільярдів доларів на оборону і війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що може запросити додаткове фінансування для Пентагону в розмірі 200 мільярдів доларів, назвавши це "невеликою ціною" для забезпечення армії всім необхідним під час війни з Іраном.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також Операція в Ірані провалюється: де прорахувався Трамп і як поплатиться за помилку

Навіщо Трампу потрібні гроші?

Водночас Дональд Трамп зазначив, що цей запит до Конгресу стосуватиметься не лише потреб, пов'язаних із операцією на Близькому Сході.

Ми хочемо бути у найкращій формі, у найкращій формі, в якій ми коли-небудь були,

– сказав Трамп під час виступу в Овальному кабінеті.

Президент не уточнив, на що саме підуть ці кошти, зазначивши лише, що хоче забезпечити армію "величезною кількістю боєприпасів". При цьому він заперечив, що США відчувають їхню нестачу, наголосивши, що адміністрація підходить до витрат "розсудливо".

Ми просимо про це з багатьох причин, навіть крім тих, про які ми говоримо щодо Ірану. Зокрема, боєприпасів у нас багато, але ми їх зберігаємо,

– додав американський лідер.

Нагадаємо, за даними Пентагону, який той озвучив у закритій доповіді Конгресу, лише перші шість днів війни в Ірані обійшлися США більш ніж у 11,3 мільярда доларів.

Річ у тім, що США використовують комплекси Patriot, які вважаються найефективнішою мобільною системою протиракетної оборони у світі. Однак ця технологія має захмарну ціну: повний комплекс Patriot коштує близько 1 мільярда доларів, а ракети-перехоплювачі PAC-3 є одноразовими й коштують приблизно 4 мільйони доларів за одиницю.

Трамп хоче втягнути інші країни у війну