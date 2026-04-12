У них майже нічого не лишилося: Трамп назвав наступні потенційні цілі в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть розглядати нові об’єкти в Ірані як потенційні військові цілі. Серед них – опріснювальні установки, енергетична інфраструктура та мости.

Він також стверджує, що значну частину іранської інфраструктури вже "фактично знищено" під час попередніх дій. Про це пише CNN.

По яких іранських цілях може вдарити США?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може завдати ударів по додаткових об’єктах інфраструктури в Ірані. За його словами, серед потенційних цілей розглядаються опріснювальні установки, енергетична система та мости.

Він стверджує, що під час понад 40 днів конфлікту зі Сполученими Штатами значну частину іранської військової інфраструктури вже було пошкоджено. Трамп заявив, що через це "Іран фактично знищено".

Водночас він наголосив, що деякі важливі об'єкти в Ірані все ще залишаються неушкодженими. Зокрема, Трамп зазначив, що найбільш чутливими можуть бути саме системи водопостачання, включно з опріснювальними станціями.

Єдине, що справді залишилося, це їхня вода, удар по якій мав би дуже руйнівні наслідки,

– сказав президент США.

Він також заявив, що в Ірані продовжують працювати "кілька заводів із виробництва ракет". За його словами, американська сторона нібито знає місцеперебування кожного з них.

Трамп додав, що Сполучені Штати "мають ще інші справи" в контексті ситуації в регіоні. Окремо він припустив, що у разі подальшої ескалації можуть бути розглянуті нові військові заходи.

Що відомо про провал переговорів?