Трамп погрожує відновити жорсткі бомбардування Ірану через збитий гелікоптер

Президент США Дональд Трамп вкотре пригрозив Ірану жорсткими ударами. Заява пролунала на тлі того, що Тегеран збив американський гелікоптер Apache.

Про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами в Білому домі.

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Що відомо про заяву Трампа щодо ударів по Ірану?

За словами Трампа, США у будь-яку мить можуть завдати жорстких ударів по Ірану. Президент наголосив, що має найпотужнішу армію у світі, яку він побудував сам.

Я не хочу вам цього казати, але я міг би це зробити (атакувати Іран – 24 Канал). У нас найпотужніші збройні сили, я побудував цю армію. Ми багато дали Україні за Байдена. Він дав багато грошей, дуже багато. Справжній шахрай,

– заявив Трамп.

Глава держави зазначив, що США вже потужно атакували Іран 9 червня, і планують повторити удари 10 червня. Він додав, що "Вашингтон подивиться на угоду", тому що домовленості вже дуже близько.

Ми дуже близькі до домовленості, але нас постійно водять за ніс і граються з нами, ніби ми наївні, бо ми вже втомилися,

– сказав президент.

Також Трамп заявив, що США вилучали з ринку мільйони барелів іранської нафти, що допомогло стримати ціни. За його словами, цю інформацію раніше не розголошували, щоб не зашкодити операції.

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Іранські військові збили бойовий гелікоптер США. На інцидент відреагував і очільник Білого дому Дональд Трамп. Він уточнив, що на борту перебували двоє пілотів – обидва залишилися неушкодженими та перебувають у безпеці.

Дональд Трамп заявив, що США можуть оголосити "повну перемогу" над Іраном протягом найближчих двох тижнів. За словами президента, переговори з Іраном тривають – Тегеран нібито готовий піти на значні поступки, йдеться навіть про відмову від ядерної зброї.

У неділю, 7 червня, Іран вперше з квітня атакував Ізраїль, згодом ЦАХАЛ обстріляв ісламську республіку у відповідь. Після того прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що він не завдаватиме нових ударів.