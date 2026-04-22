"Хитрий хід": Іран не повірив Трампу та різко відповів на заяву про перемир’я
- Іран різко відреагував на рішення Трампа про продовження режиму припинення вогню, вважаючи це спробою виграти час.
- Іранська сторона звинуватила президента США у спробі використати паузу для перегрупування.
В Ірані різко відреагували на рішення президента США Дональда Трампа продовжити режим припинення вогню. У Тегерані вважають це не кроком до миру, а спробою виграти час.
Там також заявили, що США не мають права диктувати умови. Про це пише CNN.
Як відреагували на заяви Трампа в Ірані?
Радник спікера парламенту Іран Махді Мохаммаді різко розкритикував заяву американського лідера про продовження перемир’я. За його словами, дії Вашингтона не мають нічого спільного з реальним прагненням до деескалації.
Сторона, яка програє, не може диктувати умови. Продовження блокади – це облога, яка нічим не відрізняється від бомбардування,
– заявив він.
Він також наголосив, що продовження припинення вогню з боку США "нічого не означає" для Тегерана та не змінює ситуацію на практиці.
Іранська сторона вважає, що рішення Вашингтона має прихований мотив. Зокрема, Мохаммаді звинуватив Дональда Трампа у спробі використати паузу для перегрупування.
"Це хитрий хід, щоб виграти час для несподіваного удару. Настав час Ірану взяти ініціативу на себе", – сказав він.
Також у Тегерані наголосили, що саме морська блокада, яку США не скасовують, залишається головною перепоною для будь-яких переговорів.
Що відомо про заяви Трампа?
Раніше Дональд Трамп заявив, що погодився продовжити режим припинення вогню з Іраном на прохання пакистанських лідерів. Йдеться про фельдмаршала Асіма Муніра та прем’єр-міністра Шехбаза Шаріфа. За словами Трампа, це рішення було необхідне, щоб дати Тегерану час сформувати єдину переговорну позицію.
Американський президент наголосив, що Іран наразі є "серйозно розколотим", що ускладнює діалог. Водночас, попри формальне перемир’я, США не відмовилися від тиску. Вашингтон продовжує морську блокаду та зберігає повну бойову готовність своїх сил.
Трамп прямо заявив, що наказав військовим залишатися напоготові та не послаблювати обмеження проти Ірану. Таким чином, перемир’я фактично поєднується з жорсткими економічними та військовими заходами.
Саме скасування блокади є ключовою вимогою Тегерана для повернення до переговорів. Через це процес врегулювання фактично зайшов у глухий кут.