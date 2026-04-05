"Відкрийте протоку, або ви будете жити в пеклі": Трамп знову пригрозив Ірану
- Президент США пригрозив Ірану серйозними наслідками, вимагаючи відкрити стратегічну протоку.
- Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтримав Трампа, підкресливши його роль як лідера, здатного приймати жорсткі рішення в умовах загроз.
Президент США Дональд Трамп виступив із різкими заявами щодо Ірану на тлі загострення конфлікту. Він пригрозив новими ударами та фактично висунув ультиматум щодо відкриття стратегічної протоки.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social. Тим часом прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу публічно підтримав американського лідера.
Чим Трамп пригрозив Ірану?
Президент США Дональд Трамп різко висловився на адресу Ірану, пригрозивши країні серйозними наслідками в разі невиконання його вимог. Зокрема, він закликав відкрити стратегічну протоку, натякаючи на можливу ескалацію конфлікту.
Відкрийте, бл*дь, цю протоку, ви, божевільні вир*дки, інакше будете жити в пеклі,
– написав президент США.
Його риторика стала однією з найжорсткіших за останній час і свідчить про різке загострення позиції Вашингтона щодо Тегерана. Окрім цього, американський президент зробив натяк на можливі нові атаки по території Ірану.
"У вівторок в Ірані буде день електростанцій і день мостів. Нічого подібного ще не було", – сказав Трамп.
Ця заява сприймається як попередження про потенційні удари по критичній інфраструктурі країни, зокрема енергетичних об’єктах і транспортних вузлах.
Як відреагували в Ізраїлі на заяви Трампа?
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не лише формально відреагував на заяви президента США, а й продемонстрував чітку політичну підтримку його курсу щодо Ірану.
У своєму зверненні він підкреслив роль Трампа як лідера, який здатен приймати жорсткі рішення в умовах загроз.
Дональде, мій дорогий друже, знову твоє рішуче лідерство принесло ще одну велику перемогу Америці, – заявив Нетаньягу.
Ця реакція є показовою, адже Ізраїль традиційно вважає Іран однією з головних загроз своїй національній безпеці. Тому підтримка таких різких заяв з боку США фактично підтверджує спільну позицію двох країн щодо стримування Тегерана.
Які ще заяви робив Трамп щодо Ірану нещодавно?
Американський лідер написав, що раніше дав Ірану десять днів на укладення угоди або відкриття Ормузької протоки. Тепер, за його словами, цей строк майже вичерпано. Тегерану залишилося лише 48 годин, інакше на країну чекають масштабні наслідки та жорстка відповідь.
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна проти Ірану може завершитися вже за два – три тижні. Водночас він пригрозив новими масштабними ударами та фактичним знищенням іранського режиму в разі відмови від угоди.