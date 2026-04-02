"Ми їх знищили": Трамп заявив, що завершить війну з Іраном за 2 – 3 тижні

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна проти Ірану може завершитися вже за 2 – 3 тижні. Водночас він пригрозив новими масштабними ударами та фактичним знищенням іранського режиму у разі відмови від угоди.

Риторика американського лідера свідчить про різке загострення конфлікту та готовність до його силового завершення. Гучні заяви він зробив під час трансляції Білого Дому.

Дивіться також Трамп планує оголосити перемогу у війні проти Ірану, – Politico

Війна з Іраном може завершитись за декілька тижнів: що сказав Трамп?

Президент США Дональд Трамп під час звернення до нації зробив серію резонансних заяв щодо війни з Іраном, яка триває з кінця лютого 2026 року. За його словами, Сполучені Штати вже досягли ключових цілей операції, однак найближчими тижнями планують завдати ще низки потужних ударів.

Якби я вчасно не завдав удару по Ірану, Ізраїлю вже не існувало б. Я зробив те, на що не був готовий жоден інший президент. Упродовж найближчих 2 – 3 тижнів ми завдаватимемо по них надзвичайно потужних ударів. Ми повернемо їх у кам’яний вік – туди, де їм і місце,

– заявив Трамп.

Він підкреслив, що США "мають усі карти", тоді як Іран, за його словами, перебуває у критично ослабленому стані.

Трамп заявив, що Іран відмовлявся від дипломатичних домовленостей, що й стало причиною початку військової операції. За словами американського лідера, зараз іранська військова інфраструктура зазнала нищівних втрат:

знищено ракетні програми;

ліквідовано ключових військових і політичних лідерів;

серйозно пошкоджено флот і військово-повітряні сили;

практично знищено систему протиповітряної оборони.

Він також пригрозив повним знищенням нового керівництва країни у разі відмови від переговорів.

Трамп зазначив, що США перебувають "дуже близько" до завершення операції, однак остаточні терміни залежать від дій Тегерана. Водночас він визнав, що для остаточної перемоги необхідно завдати ще кількох ударів.

За оцінками Вашингтона, військова кампанія вже суттєво змінила баланс сил у регіоні.

Що буде з Ормузькою протокою?

Окрему увагу Трамп приділив ситуації навколо Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом транспортування нафти. Президент закликав союзників самостійно забезпечувати безпеку судноплавства.

США не потребують Ормузької протоки, нею мають займатися ті, хто використовує її для транспортування нафти. Ідіть до протоки та просто заберіть її. Захищайте її. Користуйтеся нею для себе,

– сказав він.

Також він наголосив, що країни, які потерпають від зростання цін на енергоносії, повинні купувати нафту у США.

Він також заявив, що Америка більше не залежить від енергоресурсів Близького Сходу, а армія перебуває там лише, щоб допомогти союзникам.

Що відомо про війну США проти Ірану?