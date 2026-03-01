Ізраїль оголосив про ліквідацію усіх високопоставлених керівників "терористичної осі" Ірану

Список було опубліковано на сайті ЦАХАЛу.

Ліквідація аятоли Алі Хаменеї стала кульмінацією зусиль Ізраїлю зі знищення вищого керівництва Ірану.

Окрім Хаменеї, було знищено:



Кого ліквідував Ізраїль / Фото ЦАХАЛу

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок удару під час спільної військової операції Ізраїлю та США 28 лютого. Державні ЗМІ Ірану називають його смерть "мученицькою".

В Ірані у зв'язку зі смертю "вождя революції" оголосили 40-денний траур і 7 днів загальнонаціональних вихідних.

Іранські медіа додали, що внаслідок ударів США й Ізраїлю, окрім самого Хаменеї, також загинули донька, зять, невістка та онук верховного лідера Ірану.