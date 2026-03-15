"У війні немає гарантій": у США сподіваються, що війна в Ірані завершиться за тижні

Представник команди Трампа заявив, що війна на Близькому Сході може завершитися протягом кількох наступних тижнів. Або навіть раніше.

Цікаво, що цей прогноз належить міністру енергетики США Крісу Райту, а не комусь із військових. Про це повідомляє ABC News.

Коли закінчиться війна на Близькому Сході?

На думку Райта, це може статися вже незабаром.

Я думаю, що цей конфлікт точно завершиться протягом наступних кількох тижнів. Можливо, це станеться й раніше, але конфлікт завершиться протягом наступних кількох тижнів,

– сказав він.

Власне, міністр енергетики коментує військову операцію тому, що на тлі бойових дій шаленими темпами ростуть ціни на нафту й газ. Це вже відчули на собі й американці.

Міністр обнадіює, що ціни на бензин знизяться протягом наступних кількох тижнів. Але це не точно, гарантій немає.

"У війнах взагалі немає жодних гарантій. Це короткочасний біль, щоб дістатися до набагато кращого місця", – пояснив посадовець.

За його словами, рекордний рівень цін на газ був у 2022 році за адміністрації Байдена. Зараз вони нижчі. Проте стрибки цін назавжди змінить геополітичну ситуацію у світі.

Райт відкинув звинувачення з боку демократів, мовляв, як Трамп дозволив статися блокуванню Ормузької протоки Іраном. Міністр переконує, що президент США ретельно все продумав.

