Сьогодні лише Сполучені Штати є тією силою, що здатна змусити російського президента Владіміра Путіна припинити війну в Україні. Дипломатичні зусилля Європи не змогли цього зробити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента Польщі Анджея Дуди під час пресконференції, які цитує PAP.

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Чому Дуда вважає, що США єдині зможуть зупинити Росію

На запитання журналістів про мир в Україні та роль, яку має відігравати Європа в цьому питанні, Дуда відповів, що політичним суб'єктом, який зараз залучений у мирний процес, є президент США Дональд Трамп.

Станом на сьогодні, якщо хтось здатен змусити Росію і Владіміра Путіна припинити війну в Україні, то це винятково сила (США – 24 Канал), яка може взяти Росію за горло,

– сказав польський очільник під час спільної пресконференції з президентом Болгарії Руменом Радевим.

Як зазначив Дуда, попередні зусилля європейських лідерів щодо досягнення миру, включно із зустрічами з Путіним, не дали відчутних результатів.

Яка думка президента Болгарії щодо цього питання

Румен Радев, відповідаючи на те саме запитання, сказав, що європейські лідери повинні бути послідовними у своїх діях, що спрямовані на припинення бойових дій в Україні.

На думку болгарського лідера, мирна ініціатива Трампа "розійшлася" з викликами та завданнями, які європейські лідери хотіли реалізувати.

Президент Болгарії також оцінив, що в цій ситуації Європа повинна виробити власне бачення миру, адже нинішні дії європейських політиків "переважно зосереджені на тому, як продовжувати війну, а не на тому, як її завершити".