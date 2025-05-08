"Сила, здатна взяти Росію за горло": Дуда сказав, хто може змусити Путіна закінчити війну
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що лише Сполучені Штати можуть змусити Росію припинити війну в Україні, оскільки дипломатичні зусилля Європи не дали результатів.
- Президент Болгарії Румен Радев наголосив на необхідності послідовних дій європейських лідерів для досягнення миру в Україні, зазначивши, що Європа повинна мати власне бачення миру.
Сьогодні лише Сполучені Штати є тією силою, що здатна змусити російського президента Владіміра Путіна припинити війну в Україні. Дипломатичні зусилля Європи не змогли цього зробити.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента Польщі Анджея Дуди під час пресконференції, які цитує PAP.
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Чому Дуда вважає, що США єдині зможуть зупинити Росію
На запитання журналістів про мир в Україні та роль, яку має відігравати Європа в цьому питанні, Дуда відповів, що політичним суб'єктом, який зараз залучений у мирний процес, є президент США Дональд Трамп.
Станом на сьогодні, якщо хтось здатен змусити Росію і Владіміра Путіна припинити війну в Україні, то це винятково сила (США – 24 Канал), яка може взяти Росію за горло,
– сказав польський очільник під час спільної пресконференції з президентом Болгарії Руменом Радевим.
Як зазначив Дуда, попередні зусилля європейських лідерів щодо досягнення миру, включно із зустрічами з Путіним, не дали відчутних результатів.
Яка думка президента Болгарії щодо цього питання
Румен Радев, відповідаючи на те саме запитання, сказав, що європейські лідери повинні бути послідовними у своїх діях, що спрямовані на припинення бойових дій в Україні.
На думку болгарського лідера, мирна ініціатива Трампа "розійшлася" з викликами та завданнями, які європейські лідери хотіли реалізувати.
Президент Болгарії також оцінив, що в цій ситуації Європа повинна виробити власне бачення миру, адже нинішні дії європейських політиків "переважно зосереджені на тому, як продовжувати війну, а не на тому, як її завершити".