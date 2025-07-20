У війні в Україні стався поворотний момент, – ексочільниця Держдепу США

Колишня очільниця Державного департаменту США часів Джорджа Буша Кондоліза Райз висловилася про останні вислови Дональда Трампа. За словами американської дипломатки, це стало "поворотним моментом" у зусиллях глави Білого дому з врегулювання війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Що сказала Кондоліза Райз про заяви Трампа?

Я думаю, що найкраща новина, яку ми можемо дати українському народу, полягає в тому, що США та Європа нарешті дійшли згоди щодо ідеї, що Володимира Путіна не зупинити словами. Його зупинять лише тоді, коли він повірить, що не може піти далі, не може перемагати більше,

– заявила вона у четвер під час дискусії на Форумі безпеки в Аспені в Колорадо.

Слова Райз пролунали після заяви Трампа, що США введуть санкції проти Росії, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню з Україною протягом 50 днів. Він також пригрозив вторинними митами до 100% для країн, які продовжують імпортувати енергоносії з РФ.

Райз визнала, що запровадження таких санкцій може бути непростим завданням, адже основні покупці російської нафти – Китай та Індія. Водночас вона наголосила, що Москва все одно відчує наслідки.

"Якщо ви Китай... з економікою, яка не в найкращому стані... або Індія, яка дійсно не хоче бути на неправильному боці цього, можливо, ви почнете думати про те, чи справді ці знижки на російську нафту того варті", – вказала вона.

Окрім цього, Райз розкритикувала адміністрацію Байдена за затримки у наданні військової допомоги Україні. Вона переконана: якби Вашингтон передав Києву все необхідне на початку, коли "росіяни відставали", Україна мала б шанс перемогти у війні.

До слова, раніше Дональд Трамп також пообіцяв надати Україні 17 Patriot. Водночас достеменно невідомо, про що мовиться: про цілі системи, або ж про пускові установки.