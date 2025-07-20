У війні в Україні стався поворотний момент, – ексочільниця Держдепу США
- Кондоліза Райз заявила, що США та Європа дійшли згоди, що Володимира Путіна не зупинити словами, і його зупинять лише тоді, коли він повірить, що не може перемагати далі.
- Райз розкритикувала адміністрацію Байдена за затримки у наданні військової допомоги Україні, вважаючи, що швидше надання допомоги могло б забезпечити перемогу України.
- Райз визнала, що запровадження санкцій проти основних покупців російської нафти, таких як Китай та Індія, може бути складним завданням, але росіяни все одно відчують наслідки.
Колишня очільниця Державного департаменту США часів Джорджа Буша Кондоліза Райз висловилася про останні вислови Дональда Трампа. За словами американської дипломатки, це стало "поворотним моментом" у зусиллях глави Білого дому з врегулювання війни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.
Цікаво Трамп блефує: чому він відтермінував на 50 днів введення 100% тарифів щодо Росії
Що сказала Кондоліза Райз про заяви Трампа?
Я думаю, що найкраща новина, яку ми можемо дати українському народу, полягає в тому, що США та Європа нарешті дійшли згоди щодо ідеї, що Володимира Путіна не зупинити словами. Його зупинять лише тоді, коли він повірить, що не може піти далі, не може перемагати більше,
– заявила вона у четвер під час дискусії на Форумі безпеки в Аспені в Колорадо.
Слова Райз пролунали після заяви Трампа, що США введуть санкції проти Росії, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню з Україною протягом 50 днів. Він також пригрозив вторинними митами до 100% для країн, які продовжують імпортувати енергоносії з РФ.
Райз визнала, що запровадження таких санкцій може бути непростим завданням, адже основні покупці російської нафти – Китай та Індія. Водночас вона наголосила, що Москва все одно відчує наслідки.
"Якщо ви Китай... з економікою, яка не в найкращому стані... або Індія, яка дійсно не хоче бути на неправильному боці цього, можливо, ви почнете думати про те, чи справді ці знижки на російську нафту того варті", – вказала вона.
Окрім цього, Райз розкритикувала адміністрацію Байдена за затримки у наданні військової допомоги Україні. Вона переконана: якби Вашингтон передав Києву все необхідне на початку, коли "росіяни відставали", Україна мала б шанс перемогти у війні.
До слова, раніше Дональд Трамп також пообіцяв надати Україні 17 Patriot. Водночас достеменно невідомо, про що мовиться: про цілі системи, або ж про пускові установки.