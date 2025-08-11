Пекін уважно спостерігає за діями Трампа щодо України. Йдеться про те, як президент США намагається дипломатичним шляхом завершити війну в Україні, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова сенатора-республіканця Ліндсі Грема, які цитує Politico.

Чому Китаю важливі дії Трампа щодо війни в Україні?

Ліндсі Грем зазначив, що від того, як саме закінчиться війна в Україні залежатимуть дії Китаю щодо Тайваню.

Якщо все закінчиться так, що Путін отримає надмірну винагороду, то Тайвань паде,

– вважає американський політик.

Журналісти нагадали, що Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, що є частиною мирного плану президента США щодо закінчення війни в Україні. Це буде перший візит президента Росії до США приблизно за десять років.

Анонс зустрічі стався після того, як тижнем раніше Путін прийняв у Москві спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа. Згодом голова Білого дому озвучив пропозицію "обміняти деякі території на користь обох сторін" у рамках мирних переговорів.

Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув ідею про те, що Київ може віддати будь-яку зі своїх територій в ході переговорів щодо припинення бойових дій. Адже це заборонено Конституцією України.

Водночас Ліндсі Грем висловив сподівання, що президент України "буде частиною переговорів". Сенатор також сказав, що інші елементи мирних переговорів визначатимуть, чи буде угода для України та її партнерів вигідною.

"Як би виглядала хороша угода? Забезпечити, щоб 2022 рік не повторився. Моя мета, і, я думаю, мета президента Трампа, – покласти цьому край назавжди. Як це могло б виглядати? Будуть деякі обміни територіями, але тільки після того, як ви отримаєте гарантії безпеки для України, щоб запобігти повторенню таких дій з боку Росії", – заявив Грем.

Сенатор Ліндсі Грем зазначив, що президент США зараз зосереджений на Китаї – головному покупцеві російської нафти. Водночас американський політик підкреслив, що мета Вашингтона – завершити війну в Україні так, щоб запобігти новим вторгненням і не допустити загрози Тайваню з боку Китаю, а "не принижувати Путіна".