Літній наступ став для Росії найбільш смертоносним за всю війну проти України, – The Economist

Літній наступ Росії в Україні у 2025 році став найбільш смертоносним за всю війну проти України. З усім тим, Путін, видається, готовий класти ще більше солдатів, щоб намагатися просунутися на українському фронті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Economist.

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Які перші підсумки літнього наступу Росії можна зробити

Російські загарбники, взяті українськими захисниками в полон, стверджують, що літній наступ в Україні їм було представлено, як "останній ривок".

Путін має намір зламати моральний дух українців і здобути перемогу після більш ніж трьох років війни. Він також, видається, готовий за це заплатити. Так, щоденна кількість смертей у Росії вища, ніж на будь-якій іншій точці конфлікту,

– мовиться у матеріалі.

Журналісти проаналізували, що під час літнього наступу, що розпочався 1 травня, російські війська могли втратити близько 31 000 осіб загиблими. Таким чином цей наступ став найбільш смертоносним для країни-агресорки за всю війну з 2014 року.



Графік російських втрат в Україні / Інфографіка The Economist

У виданні зазначають, що зростання кількості загиблих солдатів у Росії є результатом дій на місцях. The Economist стверджує, що нинішні темпи просування Росії на фронті є одними з найшвидших за два роки (хоча й з дуже низького рівня).

Окрім того, в останні тижні Україна зазнала одних з найпотужніших обстрілів безпілотниками та ракетами під час всієї повномасштабної війни.

"Україна все ще потужно обороняється від набагато більшої держави. Попри літній наступ та затримки з постачанням зброї з Америки, Росія мало чим може похвалитися у своїх просуваннями. Поточний наступ все ще становить лише 15 квадратних кілометрів захоплених територій на день – приблизно розмір аеропорту Лос-Анджелеса", – підкреслюють журналісти.



Графік просування росіян в Україні / Інфографіка The Economist

За скільки років Росія за нинішніх темпів просування зможе окупувати Україну

У виданні наголосили, що за останній рік Росія мала просування лише у співвідношенні 0,038 квадратного кілометра на кожного свого загиблого солдата. Тому навіть за швидших темпів країні-агресорці знадобиться ще 89 років, щоб окупувати всю Україну.

Захоплення неокупованих частин чотирьох регіонів, на які вже поклав зуб пан Путін – Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької – займе час до лютого 2029 року,

– пишуть журналісти.

Однак, видається, Путіна це не зупиняє. Російські збройні сили щомісяця набирають на 10 000 – 15 000 військовослужбовців більше, ніж українські, заманюючи своїх громадян щедрими бонусами та зарплатами за вступ на службу, замість того, щоб покладатися на мобілізацію, за якою зараз Україна набирає своїх солдатів на фронт.