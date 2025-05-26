Війна в Україні триватиме довше, ніж ми бажаємо або можемо уявити, – Мерц

Європі варто готуватися, що війна в Україні може тривати довше, ніж багато хто бажає або може уявити. Спроби домогтися припинення вогню з Путіним були безуспішними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Фрідріха Мерца на форумі телерадіокомпанії WDR.

До теми Пєсков відреагував на заяву Мерца про скасування обмежень на далекобійні удари для України

Що сказав Мерц про війну в Україну

Фрідріх Мерц заявив, що, очевидно, Путін сприймає пропозиції про переговори про закінчення війни в України з боку західних партнерів як слабкість. Тому, вочевидь, треба змиритися, що агресія країни-агресорки проти українців може тривати довше.

Якщо навіть пропозиція зустрітися у Ватикані не зустрічає схвалення з боку російського керівництва, то нам, імовірно, доведеться змиритися з тим, що ця війна триватиме довше, ніж ми всі бажаємо або можемо собі уявити,

– сказав Мерц.

До слова, німецький канцлер також зазначив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на далекобійність постачань зброї в Україну. Це означає, що українська армія може зараз оборонятися, атакуючи військові об'єкти на території Росії.

Окрім того, Фрідріх Мерц заявив, що тепер необхідно забезпечити Україну цією далекобійною зброєю. Очікується, що Німеччина надасть від 100 до 150 далекобійних крилатих ракет Taurus, які є аналогом британсько-французьких Storm Shadow/SCALP-EG.