Уся відповідальність за мир сьогодні лежить на Путіні, – глава МЗС Італії

Російський президент Владімір Путін несе відповідальність за встановлення миру з Україною. Саме від його рішення залежить закінчення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, які цитує ANSA.

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Що сказав глава МЗС Італії про війну та переговори

Антоніо Таяні висловив сподівання, що у Москві визнають готовність Президента України Володимира Зеленського до прямих переговорів, а також прагнення країн Заходу домогтися миру між Україною і Росією.

Уся відповідальність сьогодні лежить на Путіні,

– підкреслив італійський міністр.

Глава МЗС додав, що мир між Україною і Росією залежить лише від волі Москви. Політик також нагадав про "невтішні" сигнали щодо мирного процесу від Кремля, у вигляді нічної атаки російських дронів на Україну.

Таяні також зауважив, що припинення вогню на 30 днів все ще залишається ключовою умовою для "серйозних переговорів", повторивши позицію французького президента та німецького канцлера.

До слова, Володимир Зеленський заявляв, що він готовий до прямих переговорів з Владіміром Путіним у Стамбулі 15 травня. Український лідер наголосив, що він чекатиме російського диктатора в турецькому місті особисто, а також додав, що Україна чекає на припинення вогню від 12 травня.

Цікаво, що Дональд Трамп також каже, що розглядає поїздку у Стамбул на переговори Зеленського з Путіним. Американський лідер вважає, що ці переговори можуть зупинити "криваву баню" між Росією та Україною.