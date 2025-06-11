Знову згадали про НАТО: у Росії сказали, за якої умови може завершитися війна в Україні

Заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Рябков висловився про війну в Україні. Він заявив, що вона триватиме до того часу, поки НАТО не виведе свої сили з країн Балтії.

Окрім цього, Рябков сказав, що нібито саме розширення НАТО на схід стало однією з причин вторгнення в Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

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Що у Кремлі кажуть про війну в Україні

Насамперед варто зауважити, що Рябков, який відповідає за відносини Росії зі США, вважає, що зменшення присутності Альянсу в регіоні "допоможе покласти край" війні в Україні.

Американська сторона вимагає практичних кроків, спрямованих на усунення корінних причин фундаментальних суперечностей між нами у сфері безпеки. Серед цих причин на першому плані стоїть розширення НАТО,

– цинічно заявив пропагандист.

Він додав, що для Москви це питання є ключовим і без його розв’язання нібито неможливо завершити вторгнення в Україну. Рябков зазначив, що "коріння конфлікту лежить не лише в самій Україні, а й у НАТО".

Раніше він також пригрозив, що Росія скасує мораторій на розміщення ядерних ракет середньої та меншої дальності, які можуть стати прямою загрозою для європейських країн.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль може використати війну в Україні для того, щоб відмовитися від участі в міжнародних договорах з контролю над озброєнням та готуватись до конфронтації із Заходом.