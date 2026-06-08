Лідери Британії, Німеччини, Франції та України окреслили умови для досягнення миру

Лідери Великої Британії, Німеччини, Франції та України за підсумками зустрічі в Лондоні 7 червня підтвердили непохитну підтримку Києва, обговорили шляхи досягнення справедливого миру та наголосили на необхідності негайного припинення вогню.

Про це йдеться у спільній заяві чотирьох лідерів, яка є у розпорядженні Укрінформу.

До теми Росія може атакувати НАТО вже за 4 роки, – прем'єр Великої Британії

Учасники переговорів наголосили, що Європа повинна відігравати ключову роль у будь-якому мирному врегулюванні, а всі дипломатичні зусилля мають здійснюватися у тісній координації з Україною, європейськими партнерами та США.

Сторони визначили основні умови для досягнення справедливого та тривалого миру. Насамперед вони закликали президента Росії Володимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню.

Лідери також заявили, що нинішня лінія фронту має стати відправною точкою для переговорів. Водночас міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силою, а Україна повинна зберегти право самостійно обирати механізми безпеки та міжнародні союзи.

Окремо наголошується на необхідності надання Україні надійних і юридично зобов'язувальних гарантій безпеки після припинення вогню. У заяві зазначається, що це передбачає розгортання Багатонаціональних сил в Україні.

Крім того, заморожені російські активи залишатимуться недоступними доти, доки Росія не припинить війну та не компенсує Україні завдані збитки.

Лідери підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського щодо дипломатичного завершення війни та виступили за прямий діалог між Україною та Росією за активної участі США та європейських держав.

Під час зустрічі сторони також обговорили координацію подальшої допомоги Україні напередодні саміту G7, наступної зустрічі "коаліції охочих" та саміту НАТО. Зокрема, йшлося про посилення тиску на воєнну економіку Росії, збільшення військової підтримки Києва та нарощування виробництва ракет-перехоплювачів.

Лідери підкреслили нагальну необхідність збільшення виробництва ракет-перехоплювачів та спільної розробки протиракетної оборони й засобів глибокого удару, а також підтримки майбутньої стійкості Збройних Сил України,

– йдеться у документі.

Учасники зустрічі також обговорили використання бойового досвіду України для зміцнення обороноздатності НАТО та розширення довгострокової промислової співпраці між Україною та європейськими країнами.

Окремо європейські лідери привітали успіхи українських військових, зокрема звільнення територій та застосування новітніх безпілотних технологій. Вони також засудили масовані ракетні та дронові атаки Росії по українських містах, використання ракет "Орешник" і випадки вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країн НАТО.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Великої Британії 7 червня, де зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили ситуацію на полі бою в Україні та російські втрати, а також можливі шляхи активізації дипломатії та роль Європи у цьому процесі.