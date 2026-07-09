В України та союзників є два місяці, щоб схилити Росію до переговорів, – Павел

Петр Павел заявив, що Україна та її союзники мають близько двох місяців, щоб скористатися нинішнім тиском на Росію та відновити мирні переговори. За словами президента Чехії, після цього існує ризик посилення ескалації з боку Москви.

Про це Петр Павел сказав в інтерв’ю газеті Telegraph.

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Чому Павел каже, що в України та союзників є 2 місяці, щоб закінчити війну?

Чеський лідер вважає, що партнери України мають використати поточну ситуацію, щоб змусити Росію повернутися до переговорного процесу найближчими тижнями.

Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути й давати Росії чіткий сигнал, що ми готові розпочати переговори,

– сказав Павел.

Водночас президент Чехії припустив, що російський правитель Володимир Путін може оголосити нову мобілізацію після парламентських виборів у Росії, які заплановані на 20 вересня.

"У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться", – заявив він.

Павел наголосив, що Росія зараз стикається з низкою внутрішніх проблем, які можуть використати Україна та її партнери для посилення тиску на Кремль.

"Російська громадськість дедалі більше виступає проти війни. Президенту Путіну буде важко зберігати спокій у країні, та якщо цей тиск триватиме, якщо Україна й надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів", – зазначив президент Чехії.

Нагадаємо, раніше Reuters писало, що Володимир Путін, попри наявність пропозицій зупинити війну по лінії фронту, все ж готує нову ескалацію. Зокрема, Кремль може готувати нові наступальні операції або навіть провокації проти інших європейських держав.