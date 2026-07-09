Об этом Петр Павел рассказал в интервью газете Telegraph.

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Почему Павел говорит, что у Украины и союзников есть 2 месяца, чтобы закончить войну?

Чешский лидер считает, что партнеры Украины должны использовать текущую ситуацию, чтобы заставить Россию вернуться к переговорному процессу в ближайшие недели.

Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать оказывать давление и давать России четкий сигнал, что мы готовы начать переговоры,

– сказал Павел.

В то же время президент Чехии предположил, что российский лидер Владимир Путин может объявить новую мобилизацию после парламентских выборов в России, запланированных на 20 сентября.

"В сентябре в России состоятся парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но только что выборы закончатся, это окно возможностей сузится", – заявил он.

Павел подчеркнул, что Россия сейчас сталкивается с рядом внутренних проблем, которые могут использовать Украина и ее партнеры для усиления давления на Кремль.

"Российская общественность все больше выступает против войны. Президенту Путину будет трудно сохранять спокойствие в стране, и если это давление будет продолжаться, если Украина и в дальнейшем сможет успешно поражать цели глубоко на территории России, это создаст условия, при которых Россия будет более склонна к переговорам", – отметил президент Чехии.

Напомним, ранее Reuters писало, что Владимир Путин, несмотря на наличие предложений остановить войну по линии фронта, все же готовит новую эскалацию. В частности, Кремль может готовить новые наступательные операции или даже провокации против других европейских государств.