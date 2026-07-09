Про це Петр Павел сказав в інтерв’ю газеті Telegraph.

До теми Президент Чехії закликав НАТО дати Росії по зубах

Чому Павел каже, що в України та союзників є 2 місяці, щоб закінчити війну?

Чеський лідер вважає, що партнери України мають використати поточну ситуацію, щоб змусити Росію повернутися до переговорного процесу найближчими тижнями.

Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути й давати Росії чіткий сигнал, що ми готові розпочати переговори,

– сказав Павел.

Водночас президент Чехії припустив, що російський правитель Володимир Путін може оголосити нову мобілізацію після парламентських виборів у Росії, які заплановані на 20 вересня.

"У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться", – заявив він.

Павел наголосив, що Росія зараз стикається з низкою внутрішніх проблем, які можуть використати Україна та її партнери для посилення тиску на Кремль.

"Російська громадськість дедалі більше виступає проти війни. Президенту Путіну буде важко зберігати спокій у країні, та якщо цей тиск триватиме, якщо Україна й надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів", – зазначив президент Чехії.

Нагадаємо, раніше Reuters писало, що Володимир Путін, попри наявність пропозицій зупинити війну по лінії фронту, все ж готує нову ескалацію. Зокрема, Кремль може готувати нові наступальні операції або навіть провокації проти інших європейських держав.