К тому же последние украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам, по-видимому, лишь укрепили убеждение главы Кремля в необходимости продолжения войны. Об этом говорится в материале информационного агентства Reuters, которое ссылается на три источника, осведомленные о ситуации.

Смотрите также "В России нет тыла": пропагандисты критикуют Кремль из-за провалов ПВО и украинских ударов

Настроен ли Путин на продолжение войны?

Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Путин якобы хочет завершить войну и мирное урегулирование стало ближе, источники Reuters утверждают обратное.

По их словам, глава Кремля по-прежнему сосредоточен на захвате всей территории Донецкой области, которая до сих пор находится под контролем Украины. Один из источников сообщил, что Путин отклонил предложения своих советников о возможном прекращении огня по нынешней линии фронта.

Другой собеседник считает, что Кремль убежден в возможности в ближайшее время полностью оккупировать Донбасс. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова к мирному урегулированию, однако располагает достаточными ресурсами для продолжения так называемой "специальной военной операции".

Как реагируют Киев и военные эксперты?

В Офисе президента Украины, комментируя материал Reuters, отметили, что украинская разведка уже несколько месяцев фиксирует подготовку России к дальнейшему расширению войны, а не к переговорам. По данным Киева, Кремль может готовить новые наступательные операции или даже провокации против других европейских государств.

Часть западных военных аналитиков считает, что для полного захвата Донбасса России придется объявить масштабную мобилизацию, однако Путин избегает такого шага из-за его непопулярности внутри страны.

В то же время в российской экспертной среде все чаще раздаются призывы к эскалации, в частности к ударам по военным объектам стран НАТО. Аналитик Королевского института объединенных служб Джек Вотлинг предполагает, что Москва может прибегнуть к ограниченным атакам или провокациям против отдельных государств Альянса, чтобы посеять разногласия относительно реакции НАТО.

Украинские удары по нефтебазам, портам и другим логистическим объектам России уже вызвали серьезные перебои с топливом, которые все более ощутимо сказываются на российском населении. По информации Reuters, это вызывает раздражение в Кремле и усиливает стремление Путина ответить еще более жестко.

За последнюю неделю российские войска совершили несколько массированных атак по Украине с применением ракет и беспилотников. Сам Путин заявил, что после украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре Москва намерена создать вдоль границы так называемую "зону безопасности", для чего планирует захватить дополнительные украинские территории.

Бывший чиновник Минобороны России Андрей Ильницкий в своей колонке для "Коммерсанта" предположил, что следующим этапом эскалации могут стать удары по десяткам украинских промышленных объектов, а впоследствии – и по военной инфраструктуре НАТО в странах Балтии и Румынии, а также по европейским предприятиям, производящим вооружение для Украины.

Несмотря на численное превосходство, российские войска в этом году продвигаются медленнее из-за эффективного применения украинских беспилотников. Основные бои продолжаются вблизи Константиновки в Донецкой области. Хотя Путин заявил о ее захвате, украинская сторона эту информацию опровергла.

По словам одного из собеседников Reuters, для Путина установление полного контроля над Донбассом стало вопросом принципа, ведь ему нужна хотя бы одна ощутимая военная победа.

Кстати, ранее подобное мнение о нежелании России вести мирные переговоры высказывали также в Financial Times. Там отметили, что оккупанты будут пытаться достичь своих целей еще как минимум до февраля 2027 года.