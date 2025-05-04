У Путіна будуть великі проблеми, коли російська армія повернеться додому, – Bild

Серед західних політичних кіл виникла нова, досить тривожна підозра. Там побоюються, що у разі припинення війни в Україні режим Владіміра Путіна може зіткнутися з серйозними внутрішніми політичними викликами, зокрема з боку людей, які повернуться додому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Bild.

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З якими викликати зіткнеться Путін після війни в Україні

Журналісти зазначили, що Кремль досі не реалізував стратегічні військові цілі в Україні, водночас військово-промисловий комплекс країни-агресорки розширили завдяки масштабним державним вливанням коштів.

Наразі сотні тисяч росіян отримують стабільний прибуток завдяки війні, і ці обставини значно ускладнюють можливість Владіміра Путіна піти на компроміс. Тож постає питання: якими будуть наслідки для Росії, якщо бойові дії завершаться?

Економісти зазначають, що економіка Росії переживатиме далеко не найкращі часи після закінчення війни в Україні.

Якщо розглядати динаміку промислового виробництва без урахування секторів з панівною часткою військово-промислового комплексу, можна говорити про перехід до рецесії,

– зазначили експерти.

У Росії зараз можна спостерігати зниження виробництва в багатьох галузях – від харчової промисловості до машинобудування. Тільки оборонна промисловість показує зростання.

З усім тим, економістка та колишня співробітниця Центробанку Росії Олександра Прокопенко висловила думку, що закінчення війни Росії проти України не завдасть удару по військовій галузі країни.

"На мою думку, закінчення війни не вплине на збройову промисловість – сектор продовжуватиме отримувати вигоду від державних потреб. Військові повинні поповнити свої арсенали, які значно скоротилися або навіть повністю виснажилися через війну проти України. Виробники оборонної продукції інвестували в розширення своїх потужностей, очікуючи на подальший високий попит. Сумніваюся, що такий роздутий військово-промисловий комплекс знову скоротиться", – пояснила експертка.

Вона також зазначила, що НАТО та ЄС також обговорюють збільшення своїх витрат на оборону. Тому в цих умовах скорочення витрат на військовому промисловість для Путіна було б політично неприйнятним.

Яких проблем главі Кремля можуть додати ветерани

Журналісти зазначають, що іншим потенційним джерелом нестабільності для Росії можуть стати військові, які повернуться з фронту. Так, експертка з Інституту міжнародних і безпекових справ – Маргарет Кляйн – попередила, що робота з ветеранами, які повертаються після закінчення бойових дій, імовірно, буде викликом для Путіна.

Основною проблемою у цьому буде матеріальне забезпечення цих військових.

Ті, хто йшов на фронт добровольцями, часто заробляли в багато разів більше середньої заробітної плати протягом кількох років війни. Це пов'язано зі збільшенням оплати праці, але перш за все з часом дуже високими одноразовими бонусами за вербування, які можуть досягати понад 40 000 євро,

– зазначила Кляйн.

Вона також підкреслила, що багато цих людей, які часто є жорстокими та психологічно травмованими, повернуться до депресивних регіонів із низьким рівнем життя. Тож, якщо держава не забезпечить їм гідне майбутнє, це може спричинити соціальну напругу та сплеск насильства.

Маргарет Кляйн також зауважила, що кількість насильницьких злочинів в Росії зросла після повномасштабної війни проти України.