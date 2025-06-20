Путін продовжує війну, бо може боятися революції, і йдеться не про демократичну, – The Telegraph
- Путін не припиняє війну через страх перед ультранаціоналістами всередині Росії, які виступають проти компромісів і закликають до ескалації.
- Опитування "Левада-центру" показують, що більшість росіян підтримують мирні переговори, але влада ігнорує ці настрої, орієнтуючись на агресивну меншість.
- Путін вважає націоналістів загрозою своєму правлінню і продовжує підтримувати воєнну напругу через страх перед заколотом, а не з позиції сили.
- Попри диктаторський контроль, Путін залежний від внутрішніх балансів, що впливає на його політичні рішення.
Одна з ключових причин, чому Владімір Путін не наважується припинити бойові дії в Україні, полягає у страху перед радикальним крилом всередині Росії — ультранаціоналістами. При цьому очевидно, що Росія не виграє у цій війні, а російське населення не більше не підтримує агресію.
Незалежні російські опитування свідчать про доволі низьку популярність війни серед населення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
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Путін боїться заколоту, а тому продовжує воювати
Опитування незалежного "Левада-центру" свідчить: 59% громадян Росії підтримують ідею мирних переговорів, серед молоді ця цифра сягнула 76%. Тиск також чинять великі бізнесові кола, які хочуть повернення до нормального економічного обігу. Проте влада ігнорує ці настрої, орієнтуючись на вимоги агресивної меншості – крайніх імперців, серед яких журналіст Сергій Марков і ідеолог "русского міра" Олександр Дугін. Обидва виступають категорично проти компромісів і закликають до ескалації.
Як зауважує The Telegraph, Путін свідомо ставить на націоналістів, оскільки вважає їх потенційною загрозою власному правлінню. Приклад невдалого заколоту "вагнерівців" у червні 2023 року лише посилив це переконання. Хоча Євгена Пригожина було ліквідовано, а Ігоря Гіркіна ув’язнено, загроза з боку цього середовища залишається актуальною.
В той час як Захід сподівається на ліберальну революцію в Росії, Путін боїться ультранаціоналістичної.
Націоналісти не визнають жодного сценарію, окрім повного знищення української державності. І саме це, на думку The Telegraph, змушує Путіна підтримувати воєнну напругу – не стільки з позиції сили, скільки зі страху. Загальна мобілізація або ядерний шантаж – вимоги крайніх – наразі неприйнятні, бо можуть підірвати внутрішню стабільність і стосунки з партнерами на Сході відповідно.
Таким чином, автор матеріалу робить висновок: попри диктаторський контроль, Путін значно залежніший від внутрішніх балансів, ніж може здаватися – і ця вразливість дедалі більше визначає його політичні рішення.