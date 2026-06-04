Путін заявив, що краще зупинити війну повністю, а не "призупинити"

Російський диктатор згадав про переговори з Україною та заявив, що для їх проведення не потрібно припиняти бої. Володимир Путін визнав, що краще зупинити війну повністю.

Про це пише пропагандистське росЗМІ ТАСС.

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Що каже Путін про "призупинення" війни?

Російській диктатор під час спілкування з журналістами та пропагандистами заявив, що для початку переговорного процесу щодо війни в Україні не обов'язково призупиняти бойові дії.

За словами Володимира Путіна, "кращим варіантом" є повне припинення війни, а не її "призупинення".

Краще зупинити війну загалом, а не призупиняти бойові дії,

– сказав російський президент.

Раніше диктатор казав, що Кремль не проти вести переговори з Європою. Натомість його здивувала реакція європейців, коли той запропонував ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера на кандидатуру перемовника.

До речі, президент України надіслав відкритого листа Володимиру Путіну, у якому закликав припинити війну. Адже, за наведеними даними розвідки, Росія розглядає війну ще на 2027 та 2028 роки.

А речник Кремля Дмитро Пєсков вперше відреагував на звернення Володимира Зеленського. У Росії відповіли, що якщо український лідер хоче поговорити, то може приїхати до Москви у будь-коли.