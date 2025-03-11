"Зараз Маск вимкне зв'язок, і в нас усе вийде": Пєсков раптово закликав росіян бути реалістами

У Росії пролунала дуже цікава заява щодо припинення військової допомоги українцям від США. Речник Путіна закликав росіян дивитися на ситуацію більш реалістично.

Деталі передає 24 Канал.

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Росіян застерегли від надмірного оптимізму

За словами Пєскова, не варто захоплюватися зупинкою військової допомоги від США. Адже в України багато зброї.

Не треба зараз поспішати надягати рожеві окуляри. Завжди треба сподіватися на краще, але бути готовими до гіршого. Ми завжди маємо бути готовими обстоювати наші інтереси. Багато хто зараз поспішає надягти рожеві окуляри, говорити про те, що зараз американці припинять постачати озброєння або вже припинили, зараз Маск відключить свої системи зв'язку, і в нас все вийде. У нас і без цього все виходить,

– сказав він.

Таким чином, у Кремлі натякнули: "прогнило щось у Данськім королівстві". І це знаменно, адже може означати, що росіян готують якщо не до поразки, то бодай до розуміння, що їм не захопити всю Україну, не підкорити сусідню державу.

І, можливо, опосередковано відреагували на операцію "Труба", яку зараз жваво обговорює російське суспільство. Нагадаємо, ворог хотів потрапити через труби газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород у глибокий тил ЗСУ на Курщині. Тобто повторити успіхи на Донеччині, коли використовували труби каналу Сіверський Донець – Донбас. Але більшість солдатів просто задихнулася, а командування не подбало про план "Б". На тих, хто вижив, чекала українська артилерія. Випадок з трубою став фіаско окупантів і обурив "воєнкорів".

При цьому Пєсков вважає, що російська ППО, через дії якої загинули люди та пошкоджено будинки, відпрацювала добре.