В России прозвучало очень интересное заявление о прекращении военной помощи украинцам от США. Пресс-секретарь Путина призвал россиян смотреть на ситуацию более реалистично.

Детали передает 24 Канал.

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Россиян предостерегли от чрезмерного оптимизма

По словам Пескова, не стоит увлекаться остановкой военной помощи от США. Ведь у Украины много оружия.

Не надо сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда надо надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему. Мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы. Многие сейчас спешат надеть розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили, сейчас Маск отключит свои системы связи, и у нас все получится. У нас и без этого все получается,

– сказал он.

Таким образом, в Кремле намекнули: "прогнило что-то в Датском королевстве". И это знаменательно, ведь может означать, что россиян готовят если не к поражению, то хотя бы к пониманию, что им не захватить всю Украину, не покорить соседнее государство.

И, возможно, косвенно отреагировали на операцию "Труба", которую сейчас живо обсуждает российское общество. Напомним, враг хотел попасть через трубы газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в глубокий тыл ВСУ на Курщине. То есть повторить успехи в Донецкой области, когда использовали трубы канала Северский Донец – Донбасс. Но большинство солдат просто задохнулось, а командование не позаботилось о плане "Б". Тех, кто выжил, ждала украинская артиллерия. Случай с трубой стал фиаско оккупантов и возмутил "военкоров".

При этом Песков считает, что российская ПВО, из-за действий которой погибли люди и повреждены дома, отработала хорошо.