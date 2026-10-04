Росія цинічно погрожує посилити удари по Україні після заяви Зеленського

Росія вкотре пригрозила посиленням масованих атак на Київ та загалом Україну. Приводом для нових залякувань у Кремлі називають попередження Володимира Зеленського про удари по російській нафтовій інфраструктурі, яких завдають у відповідь на терор цивільних.

Про це 4 жовтня написало міноборони Росії.

Чергові погрози Кремля

У російському відомстві обурені заявою президента України Володимира Зеленського про відповідь на російські удари по Україні.

Представники країни-агресорки традиційно спробували перекласти провину за власні воєнні злочини та ескалацію на українське керівництво.

У відповідь на ці погрози Міноборони Росії нагадує, що завдає масованих ударів по Києву та інших українських регіонах саме у відповідь на дії вождя "київського режиму",

– набрехали у відомстві.

Російське командування стверджує, що планує посилити атаки по, мовляв, "військових та військово-промислових об'єктах, а також пов'язаній з ними інфраструктурі" у Києві та інших областях України.

Зазначимо, що ворог без упину обстрілює саме цивільну інфраструктуру України. Під прицільними ударами агресора – дитячі садочки, заклади освіти, житлові будинки, лікарні та критична інфраструктура. Подібними заявами російська влада намагається зняти з себе відповідальність за терор проти цивільного населення та перекласти її на українську сторону.

Для виправдання обстрілів вороже відомство звинувачує Україну в нібито атаках на Бєлгород, спробах зриву економічного форуму в Санкт-Петербурзі та втручанні у нещодавні російські "вибори".

Нагадаємо, Росія вже посилила удари по цивільній інфраструктурі України. Володимир Зеленський заявив, що у відповідь Україна посилить удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас українські атаки не будуть спрямовані проти цивільного населення.