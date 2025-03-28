Росія використовує "перемир'я" для посилення атак на цивільну інфраструктуру, – ISW

Росія продовжує обстрілювати критичну та цивільну інфраструктури України. Це відбувається під "прикриття" припинення вогню по енергетиці, що суперечить намірам президента США Дональда Трампа використати тимчасове "перемир’я" для досягнення стійкого миру в Україні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Як Росія використовує припинення ударів по енергетиці

Речник МЗС України Георгій Тихий напередодні заявив, що з 25 березня ні Україна, ні Росія не завдавали ударів по енергетичних об’єктах одна одної. Водночас Міноборони Росії звинуватило Київ "у порушенні домовленостей про припинення вогню в ніч з 25 на 26 та з 26 на 27 березня".

Тимчасове припинення вогню не передбачає захисту цивільної або неенергетичної критичної інфраструктури, і російські сили посилили удари по цих об’єктах в останні дні, – зазначили аналітики.

У ніч на 27 березня російська армія запустила балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області Росії, а також випустила 86 дронів типу "Шахед" та інших БпЛА з території Курська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Сили ППО України змогли збити 42 ударні БпЛА, а ще 26 імітаційних втратили керування через втручання засобів РЕБ. Унаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру в Дніпрі, Харкові та області, а також на Сумщині.

Для чого Росія продовжує завдавати ударів по Україні

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат заявив, що Росія навмисно завдає ударів по українських містах безпілотниками, щоб знищити інфраструктуру та тероризувати мирне населення.

З початку березня, на тлі обговорень тимчасового перемир’я, агресор неодноразово атакував цивільні об’єкти в Дніпропетровській області, Добропіллі на Донеччині, Золочеві на Харківщині та портову інфраструктуру Одеси.

"Адміністрація Трампа раніше характеризувала тимчасове загальне припинення вогню (яке Владімір Путін неодноразово відкидав) як "необхідний крок" на шляху до досягнення міцного мирного врегулювання. Продовження російських ударів по цивільній інфраструктурі України, навіть за умов нібито припинення вогню щодо ударів по енергетичній інфраструктурі, завдасть шкоди встановленню сталого миру в Україні", – резюмували в ISW.

Нагадаємо, що вчора, 27 березня, президент Володимир Зеленський повідомив, що російська артилерія обстріляла Херсон та пошкодила енергетичну інфраструктуру. Він доручив підготувати докази порушення перемир'я, щоб передати їх США.