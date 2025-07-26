Головний суперник Орбана висловив позицію щодо війни Росії проти України

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що в російсько-українській війні немає сумнівів, хто є агресором. Політик також наголосив, що Угорщина повинна зайняти чітку позицію в західному демократичному блоці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання 444.hu.

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Що сказав опонент Орбана про Україну та війну?

Петер Мадяр висловився щодо війни в Україні під час заходу, присвяченого зовнішній політиці, який відбувся паралельно з промовою прем'єра Віктора Орбана в межах "літнього університету Тушваньош".

У своєму виступі угорський опозиційний політик заявив, що з нападом Росії на Україну "минуле пішло проти майбутнього", і зауважив, що Угорщина повинна робити щось, аби зупинити війну, а не лише "писати пости й лякати ескалацією".

Мадяр вважає допустимими контакти з Кремлем лише тоді, коли вони можуть посприяти досягненню миру. За його словами, якби за участі США з'явився реалістичний мирний план, на який погодиться Україна, лідер Угорщини мав би зателефонувати до Путіна або "сісти у військово-транспортний літак і переконувати російського диктатора принаймні прочитати його".

Політик також заявив, що Угорщина має припинити "дрейфувати між Сходом і Заходом" і чітко визначити своє місце у Європі.

Угорщина не має дрейфувати, а має зайняти місце за "західним" столом. Ми не маємо дрейфувати туди-сюди між Сходом і Заходом – наше місце було, є і буде у Європі,

– наголосив Петер Мадяр.

Окремо лідер "Тиси" додав, що Будапешт повинен поважати суверенітет інших держав, якщо сам очікує невтручання у внутрішні справи.

До слова, раніше ЗМІ писали, що, за результатами опитування громадської думки, угорська опозиційна партія "Тиса" має перевагу у 15% над партією "Фідес" Віктора Орбана. У 2026 році в Угорщині мають відбутися вибори, тож угорський прем'єр розпочав репресії проти незалежних ЗМІ та громадянського суспільства на тлі зростання популярності опозиції.