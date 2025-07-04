Трамп дає Путіну сигнал, що той може діяти як заманеться, – The Telegraph

Президент США Дональд Трамп фактично дає російському диктатору Володимиру Путіну сигнал, що той може діяти як йому заманеться. На тлі нових атак Росії проти України Сполучені Штати не демонструють рішучої реакції, а також призупинили постачання озброєння.

Зокрема, ракет для систем ППО Patriot. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що означають дії Трампа щодо Путіна

Оглядач Девід Блер зазначає, що відповідні дії американського лідера можуть створити для Путіна відчуття безкарності.

Він наголошує, що одразу після телефонної розмови Трампа з очільником Кремля 3 липня Росія здійснила наймасштабнішу з початку війни повітряну атаку на Київ, застосувавши 550 безпілотників і ракет. Саме тому можна вважати, що Москва не очікує рішучих дій з боку Вашингтона.

Путін переконаний, що Трамп не змусить його заплатити за такі дії. Можливо, президент США напише гнівний пост у соцмережах, але очільник Кремля переконаний, що далі цього справа не зайде,

– каже оглядач.

Блер також різко критикує рішення Дональда Трампа призупинити постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем Patriot, які вже перебували в Європі й прямували до Києва.

На його думку, цей крок фактично залишив Київ без належного захисту перед можливими новими російськими ударами. Відмовившись постачати Patriot, Трамп дав Путіну "найяскравіше зелене світло, яке тільки можна уявити".

У матеріалі видання також йдеться, що з моменту його повернення до Білого дому, США не запровадили нових санкцій проти Росії на відміну від Великої Британії та Європейського Союзу, які неодноразово оновлювали свої обмеження проти Кремля.

Блер вважає, що таким чином Трамп дозволяє наявним втрачати ефективність і дає Путіну черговий сигнал, що той може діяти як заманеться.

Окрім цього, 28 травня Дональд Трамп пообіцяв "протягом двох тижнів з’ясувати", чи обманює Путін Сполучені Штати. Оглядач зауважує, що відтоді минуло вже п’ять тижнів, але єдиною реальною дією з боку американського лідера стало позбавлення України вкрай необхідних засобів протиповітряної оборони.

На його думку, це лише зміцнило переконання Путіна, що Сполучені Штати не вдадуться до нових санкцій, незалежно від того, як надалі поводитиметься очільник Кремля.

Журналіст стверджує, що наразі можливі два сценарії. Згідно з першим, Трамп спробує реалізувати один із найневдаліших і найнеефективніших мирних планів в історії, суть якого полягає в тому, щоб просто попросити Путіна зупинитися, погрожуючи припиненням американської допомоги Україні.

Тоді як за другим сценарієм американський лідер вважатиме, що єдиний спосіб закінчити війну полягає у дозволі Росії швидко розгромити та окупувати Україну. У будь-якому випадку такі підходи лише зміцнять самовпевненість Путіна.