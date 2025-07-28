Читайте також Україна побачила промінь надії: скорочення дедлайну Трампа має вирішальне значення, – CNN 

Україна зараз, ймовірно, переживає найскладніший етап війни, – CNN
- Трамп скорочує дедлайн для Путіна на укладання перемир'я до 10-12 днів, що збільшує тиск на Москву.
- Україна переживає найскладніший етап війни, зокрема через загрозу втрати ключових міст на сході, що може суттєво вплинути на оборонні можливості.
- Російські сили наближаються до важливих міст – Покровська, Костянтинівки та Куп'янська, що може змусити Україну пересунути оборону до Краматорська та Слов'янська.
На фоні заяви Трампа про скорочення дедлайну погодження перемир'я для Путіна Україна переживає, ймовірно, найважчий етап війни. Прискорення дій Вашингтона, що тиснутимуть на Москву є вкрай вчасними.
Трамп залишає Путіну часу для укладання перемир'я лише на 10 – 12 днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітику CNN.
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Чому Україна зараз переживає найскладніший момент війни?
Трамп оголошує про скорочення дедлайну для Путіна у дуже слушний для України момент. Як зазначає CNN, Україна, ймовірно, переживає найскладніший момент на передовій з початку війни.
Початкова позначка Трампа у 50 днів мала закінчитися 3 вересня. До того часу Росія фактично безкарно могла реалізовувати свої військові цілі. Зокрема, російські сили наближаються до ключових опорних міст української оборони на сході – Покровська, Костянтинівки та Куп'янська.
Втрата цих міст суттєво вдарить по спроможностях України оборонятися у східних регіонах, вважають у CNN. Україна у такому випадку втратить контроль над більшістю міст, на які вона зараз покладається, щоб утримувати схід, і пересуне оборону до Краматорська та Слов'янська.
Нагадаємо, Дональд Трамп встановив Володимиру Путіну новий дедлайн для підписання мирної угоди та закінчення війни в Україні. Цей термін складає 10 – 12 днів від 28 липня 2025 року.