Чотири джерела, звідки Росія бере зброю для терору України: відповідь Sky News

Росіяни продовжують чи не щодня тероризувати українські міста, але боєприпасів у загарбників, схоже, вистачає. Аналітик пояснив, звідки Москва бере зброю для того, щоб продовжувати війну.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар аналітика Sky News з питань оборони та безпеки Майкла Кларка. Дивіться також Дійдуть до 1000 дронів за ніч, – офіцер ЗСУ оцінив потенціал Росії та змогу України захищатись Джерела зброї у росіян Журналісти нагадали про масовані атаки Росії на українські міста останнім часом. Ворог використовує ударні дрони та ракети для терору України. Аналітик з питань оборони та безпеки Майкл Кларк пояснив, що Москва має чотири основні джерела зброї. Серед них: Власне внутрішнє виробництво Росії . Кремль перейшов на воєнну економіку, і зараз витрачає приблизно 40% усіх державних коштів на оборону.

. Кремль перейшов на воєнну економіку, і зараз витрачає приблизно 40% усіх державних коштів на оборону. Іран . Окупанти отримали багато дронів від Ірану, зокрема Shahed 136, який і є основною моделлю дронів, що використовуються зараз.

. Окупанти отримали багато дронів від Ірану, зокрема Shahed 136, який і є основною моделлю дронів, що використовуються зараз. Північна Корея . Росіяни отримали снаряди – буквально мільйони снарядів калібру 152 міліметри, а також дрони й балістичні ракети.

. Росіяни отримали снаряди – буквально мільйони снарядів калібру 152 міліметри, а також дрони й балістичні ракети. Китай. Пекін формально заявляє, що не постачає зброю, проте, за словами аналітика, насправді постачає.