Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий аналитика Sky News по вопросам обороны и безопасности Майкла Кларка.
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Источники оружия у россиян
Журналисты напомнили о массированные атаки России на украинские города в последнее время. Враг использует ударные дроны и ракеты для террора Украины.
Аналитик по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк объяснил, что Москва имеет четыре основных источника оружия. Среди них:
- Собственное внутреннее производство России. Кремль перешел на военную экономику, и сейчас тратит примерно 40% всех государственных средств на оборону.
- Иран. Оккупанты получили много дронов от Ирана, в частности Shahed 136, который и является основной моделью дронов, используемых сейчас.
- Северная Корея. Россияне получили снаряды – буквально миллионы снарядов калибра 152 миллиметра, а также дроны и баллистические ракеты.
- Китай. Пекин формально заявляет, что не поставляет оружие, однако, по словам аналитика, на самом деле поставляет.