Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий аналитика Sky News по вопросам обороны и безопасности Майкла Кларка.

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Источники оружия у россиян

Журналисты напомнили о массированные атаки России на украинские города в последнее время. Враг использует ударные дроны и ракеты для террора Украины.

Аналитик по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк объяснил, что Москва имеет четыре основных источника оружия. Среди них: