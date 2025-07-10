Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, что запугивание мирного населения – часть российской стратегии, которая не меняется с начала войны. Один из ее инструментов – информационно-психологическое воздействие в рамках гибридной войны.

Смотрите также Россия хочет нарастить производство дронов до 5700 единиц ежемесячно, – Жмайло

Как эффективно противодействовать врагу

"Способны ли они сегодня 30 дней подряд запускать по 500 дронов? Думаю, пока что нет. Но смогут ли в будущем? Возможно. Здесь вопрос в том, как мы отработаем цепочки поставок и санкции", – сказал Андрей Ткачук.

Он отметил, что сейчас Силы обороны Украины эффективно поражают логистические цепочки поставки дронов, в частности на объектах "Алабуга" и "Купол". Хотя эти удары не дают мгновенного результата из-за больших запасов, накопленных Россией, они имеют стратегическое значение и постепенно дестабилизируют процесс.

Также, по его словам, обстрелы и заявления России могут быть приурочены к встрече госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова. Во время переговоров обсуждался якобы новый план, который Россия пытается передать Дональду Трампу. Так, Кремль мог оказать дополнительное давление на международное сообщество.

Будут тяжелые ночи с 1000 дронами

Кроме того, Ткачук отметил, что подписание в Риме договора о передаче Украине 5 тысяч ракет от Великобритании – действенный ответ на попытки запугивания со стороны России. А также заявление Германии о готовности передать Украине системы Patriot.

Есть ли угроза? Да. Надо ли паниковать? Нет, надо объективно смотреть на ситуацию и понимать, что Россия истощается и не сможет постоянно так атаковать. Но мы переживем еще несколько ночей, когда их будет до тысячи дронов. Для них важно показать силу, запугать, дестабилизировать Украину,

– сказал Андрей Ткачук.

Он добавил, что хорошими звоночками для Украины является договор с Великобританией, поставки оружия из США и то, что украинское ПВО получит необходимые ракеты, в частности для систем Patriot.

Он пояснил, что следующим важным шагом является срочная реформа дронов-перехватчиков – зенитных дронов, которые нужны для сбивания БпЛА. Этот опыт уже эффективно применяется на линии фронта различными бригадами и подразделениями. Его следует масштабировать.

Для этого нужно вводить новые штаты в Воздушных силах, набирать и обучать новых специалистов для работы с новыми типами дронов. Так военные смогут сбивать вражеские дроны даже над гражданскими городами.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что Россия планирует запускать по Украине до тысячи дронов в сутки. Однако украинские инженеры нашли решение, которое позволяет сбивать "почти все" БпЛА.

Зеленский отметил, что Россия стремится дестабилизировать украинское общество продолжительными воздушными тревогами и атаками. Президент подчеркнул, что Украина "будет отвечать".

По его словам, Украина нашла решение, с помощью которого удастся сбивать "если не всё, то почти всё". Речь идёт о дронах-перехватчиках. Президент сообщил, что Украина сможет наладить массовое производство таких дронов, однако для этого необходимо соответствующее финансирование.