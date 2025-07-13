Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар аналітика Sky News з питань оборони та безпеки Майкла Кларка.

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Джерела зброї у росіян

Журналісти нагадали про масовані атаки Росії на українські міста останнім часом. Ворог використовує ударні дрони та ракети для терору України.

Аналітик з питань оборони та безпеки Майкл Кларк пояснив, що Москва має чотири основні джерела зброї. Серед них: