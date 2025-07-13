Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар аналітика Sky News з питань оборони та безпеки Майкла Кларка.
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Джерела зброї у росіян
Журналісти нагадали про масовані атаки Росії на українські міста останнім часом. Ворог використовує ударні дрони та ракети для терору України.
Аналітик з питань оборони та безпеки Майкл Кларк пояснив, що Москва має чотири основні джерела зброї. Серед них:
- Власне внутрішнє виробництво Росії. Кремль перейшов на воєнну економіку, і зараз витрачає приблизно 40% усіх державних коштів на оборону.
- Іран. Окупанти отримали багато дронів від Ірану, зокрема Shahed 136, який і є основною моделлю дронів, що використовуються зараз.
- Північна Корея. Росіяни отримали снаряди – буквально мільйони снарядів калібру 152 міліметри, а також дрони й балістичні ракети.
- Китай. Пекін формально заявляє, що не постачає зброю, проте, за словами аналітика, насправді постачає.