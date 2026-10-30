Не збираюся, – прем'єр Естонії відмовив США у проханні пом'якшити риторику щодо Росії

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що не пом'якшить риторику щодо Росії. Так він прокоментував публікацію агентства Reuters про відповідне прохання Пентагону.

Про це естонський прем'єр повідомив у коментарі Delfi.

Відповідь на сигнали з Вашингтона

За словами Крістена Міхала, Естонія та інші країни Балтії відкрито говорять про загрозу з боку Росії та надалі дотримуватимуться своєї позиції.

У себе вдома ми чуємо передвиборчі скарги політиків на те, що ми є недостатньо рішучими, а з новин дізнаємося, що наші союзники з найбільшої країни світу просять нас стримуватися. Ось у такій ситуації ми й опинились. Я не збираюся стримуватися. Путін – диктатор, який вбиває жінок і дітей. І продовжуватиме це робити доти, доки його не змусять змінити курс,

– наголосив Міхал.

Прем'єр Естонії також перерахував заходи, яких вживає НАТО останніми роками задля стримування Росії, та зазначив, що "зрозуміло, наша тверда позиція і чіткі заяви не дають Росії спокою".

За словами Міхала, російський диктатор Володимир Путін зазнає дедалі більших невдач на полі бою, а пожежі в містах і портах Росії змушують його поводитися як терорист.

Крім того, глава естонського уряду звернув увагу на фінансовий внесок своєї держави у колективну безпеку Заходу. Естонія разом із витратами на оборону спрямовує на потреби НАТО майже 7% ВВП.

Водночас у Литві зазначили, що подібних сигналів від США не отримували, передає LRT. В адміністрації президента Гітанаса Науседи повідомили, що партнери не зверталися до литовського лідера чи його радників з проханнями бути стриманішими у заявах про Росію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Пентагон закликав країни Балтії пом'якшити риторику щодо росіян.