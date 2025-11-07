Британія може задіяти усі роди військ для операцій в Україні, – The Guardian
- Британія готова використати всі військові можливості для підтримки України після війни.
- Перші 50 броньованих машин Ajax розгорнуть на східному фланзі НАТО.
- Актуальність цього озброєння є сумнівною. Адже досвід війни в Україні показав, що хід боїв визначають дешеві дрони.
Британія готується до потенційної війни. Країна може залучити увесь арсенал можливостей, зокрема для відбиття нової агресії Росії проти України.
Британія готова під час миротворчої місії в Україні задіяти усі сили повітряного і наземного захисту, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.
Дивіться також Набагато страшніше за "гібридні атаки", – ISW оцінив дії Росії проти Європи
Що відомо про майбутню допомогу Україні з боку Британії?
У британській армії кажуть, що у випадку війни чи миротворчих місій, зокрема в післявоєнній Україні, країна діятиме разом із союзниками, використовуючи повний спектр можливостей – від винищувачів до піхоти,
– пише видання.
У статті також йдеться про те, що із запізненням на 8 років Британія, зрештою, оголосила про готовність розгорнути перші 50 броньованих машин Ajax на східному фланзі НАТО. Кожна машина коштує близько 10 мільйонів фунтів.
Основна модель Ajax призначена для розвідувальних місій на передовій – у так званій "сірій зоні" або навіть за лінією фронту. Вона може вести спостереження на відстані до 8 кілометрів, використовуючи камери й сенсори, дозволяючи екіпажу з трьох осіб залишатися всередині машини до тижня без виходу назовні.
Через затримки Ajax з'являється вже на четвертому році війни в Україні, де танки та бронетехніка не досягли вирішальних успіхів. Бойові дії дедалі більше визначають дешеві ударні дрони, здатні ефективно знищувати броньовані цілі, які легко виявити поблизу фронту.
Втім, британські військові запевняють, що що Ajax не є даремною витратою коштів. Командир однієї з машин Андрю Роулінсон зазначив: "Ми не воювали б, як українці. Якщо просто кинути Ajax у траншейну війну, ефекту не буде". Він визнав, що частину розвідувальних функцій бронемашини могли б замінити дрони, але наголосив на їхніх обмеженнях: "Як тільки піднімається вітер – ми не можемо підняти дрон у повітря. А більшість дешевих дронів працює всього 30 – 60 хвилин". Міністерство оборони замовило 589 машин Ajax і їхніх модифікацій. Повне постачання має завершитися до кінця десятиліття.
Що відомо про можливу відправку європейських військ в Україну?
- Президент Франції Еммануель Макрон продовжує просувати ідею відправки європейських військ в Україну. Проте єдності серед лідерів Європи немає – їх, за словами Павла Клімкіна, потрібно "підштовхнути" Колишній міністр закордонних справ України вважає, що ефективність місії повністю залежить від підтримки США. Без згоди Вашингтона, зокрема Дональда Трампа, європейський контингент не зможе виконувати свою роль повноцінно.
- У разі досягнення мирної угоди між Росією та Україною, США можуть очолити моніторинг буферної зони на території України, яку охоронятимуть війська країн, що не входять до НАТО, наприклад, Саудівська Аравія чи Бангладеш.
- На початку вересня європейське військове командування підготувало план розміщення сил в Україні, який передбачає створення двох сухопутних угруповань. Як повідомляє The Wall Street Journal, український повітряний простір патрулюватиме авіація країн НАТО, що базуватиметься за межами України. Перша група військ займатиметься підготовкою та підтримкою українських військових, друга – формуватиме "сили стримування". покликані запобігти подальшій агресії Росії. За попередньою інформацією, вже узгоджено розгортання понад 10 тисяч військових.