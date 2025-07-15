У Чехії пояснили, чому не купуватимуть американську зброю для України за схемою Трампа
- Чехія не буде купувати американську зброю для України за схемою Дональда Трампа.
- Прага зосередиться на інших проєктах допомоги Україні, таких як ініціатива з боєприпасами.
Чехія не долучатиметься до закупівлі американської зброї для України за схемою Дональда Трампа. Прага буде підтримувати Київ іншими ініціативами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар прем'єр-міністр Чехії Петра Фіали для порталу Publico.
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Чому Чехія не долучатиметься до ініціативи Трампа?
За словами Петра Фіали, Прага не долучиться до проєкту Трампа з закупівлі зброї для України.
Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах і шляхах допомоги Україні, наприклад, через ініціативу з боєприпасами. Тому наразі ми не розглядаємо можливість приєднання до цього проєкту,
– заявив прем'єр-міністр країни.
До слова, Дональд Трамп 14 липня заявив, що США уклали нову угоду з НАТО, за якою американська сторона буде надсилати свою зброю НАТО, а країни-члени Альянсу її купуватимуть за власний кошт.
А далі європейські країни, включно з Німеччиною, Фінляндією, Канадою, Норвегією, Швецією, Великою Британію та Данією, зможуть передати свої запаси Україні. За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, перша партія постачання міститиме "величезну" кількість озброєння, зокрема системи ППО, ракети та артилерійські боєприпаси.