Норвегія надає Україні ще 415 мільйонів євро на артилерійські боєприпаси

Норвегія виділяє близько 415 мільйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України. Частина грошей піде на чеську ініціативу щодо снарядів, а інша – через Європейський фонд миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву пресслужби уряду Норвегії.

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Що відомо про нову допомогу від Норвегії

Норвегія надає 4 мільярди крон – приблизно 332 мільйонів євро – на чеську ініціативу з купівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу. Також країна виділяла кошти на цю програму й у 2024 році.

Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що це одна з ключових потреб для української армії, тому Норвегія робить свій внесок.

Ще 1 млрд крон надають для Європейського фонду миру, через який ЄС також фінансує військову допомогу для України – внесок буде використаний також на артилерійські боєприпаси.

Європа має брати на себе більшу відповідальність за підтримку України у її боротьбі за свободу. Наші внески у Європейський фонд миру і наша спільна підтримка чеської ініціативи підкреслюють, що Європа підтримує Україну,

– зазначив норвезький прем'єр.

Варто зазначити, що Норвегія вже долучалася до ініціатив із забезпечення України боєприпасами. Зокрема, вона закуповувала снаряди у власних виробників, передавала їх зі своїх складів та надавала технології, щоб забезпечити виробництво снарядів на території України за ліцензією.