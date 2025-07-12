У заяві Трампа про допомогу Україні є важливий меседж для американців

Роздратування американського президента Путіним і загалом ситуацією в Європі наразі є дуже помітним. Лідер США невдоволений поведінкою російської сторони, її небажанням припиняти бойові дії.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначила політолог зі США Олександра Філіппенко, звернувши увагу на те, що і держсекретар США Рубіо після зустрічі з очільником МЗС Росії Лавровим, чотири рази за десять хвилин сказав про розчарування через відсутність більшої гнучкості з боку Кремля у питанні припинення війни.

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З чим пов'язане різке бажання Трампа допомогти Україні?

Видання The New York Times написало, що російський диктатор погано розіграв свої карти, які були в його руках. Путін перегнув палицю і не розрахував, що дійсно, судячи з усього, Трамп розлючений і це матиме наслідки.

Політолог наголосила на тому, що треба розуміти, що зараз бажання Трампа підтримувати нашу державу пов’язано не з тим, що він зненацька усвідомив, що Україна прекрасна, що вона має бути суверенною, що в неї хочуть забрати територію і по її мирному населенню стріляють.

Лідер Штатів почав допомагати й це пов'язано з його бажанням укладати угоди, торгувати, в тому числі з Росією, але ж як це робити, якщо вона постійно веде війну? З Європою теж складно це виходить, адже вона не має змоги планувати закупівлі з США, бо незрозуміло, як ситуація довкола війни в Україні розвиватиметься далі. Ось саме в цьому, на думку Філіппенко, криється роздратування Трампа.

"Ми стали свідками доволі неочікуваної ситуації. Здавалось, що це усвідомлення реальності прийде до Трампа через певних людей в його адміністрації, або ж воно не прийде взагалі. Але зараз ми бачимо, що Трамп розуміє, що його просто обманюють, це Путін робить без кінця", – озвучила політолог.

Очільник Кремля, як додала Філіппенко, цим займався завжди й з всіма світовими лідерами. Трамп все це спостерігає і йому це вже починає набридати.

Військова допомога: Трамп налаштований серйозно

Ідея надати Україні новий пакет військової допомоги з запасів США на 300 мільйонів доларів стане серйозним кроком з боку адміністрації американського президента. Але, як зауважила Філіппенко, цікаво звернути увагу на те, яким чином Трамп вважає, що ці гроші будуть повернені США. Вона припустила, що його наступна заява в якості доповнення була адресована не Європі чи НАТО, а своїм виборцям.

"Він озвучив, що США поставлять зброю НАТО, а Альянс заплатить за неї на 100% і далі надішле Україні. Цією формулою Трамп показує, що він не витрачає на це гроші американців. Це була спроба пояснити своїм виборцям-республіканцям і тим, хто виступає проти виділення додаткових пакетів допомоги Україні, що гроші нікуди з бюджету США не зникають", – озвучила політолог.

Ось це, на її думку, свідчить про те, що Трамп дійсно змінив свою позицію і серйозно налаштований. Бо якби він сказав тільки про те, що виділить для України допомогу на 300 мільйонів, тоді можна було б подумати, що він так намагається налякати Путіна, змусити його сісти за стіл переговорів. Однак друга його заява про те, що Штатам за цю зброю для України заплатить НАТО, точно спрямована не на Путіна, а на американців.