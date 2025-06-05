США перенаправили ракети, які мала отримати Україна, на озброєння своєї армії на Близькому Сході

Глава Пентагону Піт Гегсет ухвалив рішення перенаправити підривники до ракет, які мали отримати Збройні сили України. Їх отримав американський контингент на Близькому Сході.

Минулого тижня Гегсет повідомив Конгрес про це рішення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal.

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США перенаправили ракети, які мала отримати Україна, на озброєння собі

Ці боєприпаси застосовуються для протидії дронам і критично важливі для українських військових у боротьбі з атаками російських безпілотників.

Рішення Гегсета було офіційно доведене до Конгресу США минулого тижня. Йдеться про підривники ближньої дії, створені для ракет із лазерним наведенням класу земля-повітря. Армія США адаптувала їх до використання на винищувачах F-15E.

Це озброєння мало бути передано Україні в рамках допомоги, яку ще раніше схвалили під час президентства Джо Байдена. Проте тепер підривники будуть розміщені на Близькому Сході – у відповідь на зростання загрози з боку Ірану та потенційне відновлення боїв з єменськими хуситами.

Крім того, Гегсет дав зрозуміти: надалі значну частину оборонної підтримки Києва мають забезпечити європейські партнери, адже основний фокус оборонної стратегії США зміщується в бік Тихоокеанського регіону, який визначено як "пріоритетний театр воєнних дій".