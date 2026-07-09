Таємно передаватимуть те, що потрібно, – американський політик про майбутню допомогу від США

Сполучені Штати підтвердили, що допомагатимуть України бити вглиб російської території, щоб наблизити укладання мирної угоди. Дональд Трамп назвав це "ескалацією, яка може допомогти закінчити війну".

Американський політик та громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус пояснив 24 Каналу, що такі слова можуть свідчити про зняття заборон на використання американської зброї. Також це свідчить про те, що немає "червоних ліній" на удари по Росії.

Читайте також "Багато хто цього не очікував": головні підсумки саміту НАТО для України

Чого очікувати від США після саміту?

Можна звернути увагу на те, що Трамп часто говорить про гроші. Європа обіцяє надавати їх в обмін на зброю для України. Тож на саміті НАТО стало зрозуміло, що зброя все-таки надходитиме. Отже, зустріч членів Альянсу в Анкарі справді можна назвати історичною, а саміт – переломним моментом у війні.

Скажу більше – наш автопромисловий комплекс давно перейшов на виробництво ракет. Про це давно говорять. Адже озброєння потребують арабські країни й, звісно, Європа,

– сказав американський політик.

Ми чуємо, що можлива нова війна у Перській затоці, що зброя потрібна на Близькому Сході, але попри все це, про Україну ніхто не забуде. На саміті стало зрозуміло, що є одна лінія фронту – Україна – Близький Схід. Не можна зосередитися тільки на одному з флангів.

"Тому результати зустрічей позитивні. Багато чого не оприлюднюють, але таємно надходитиме те, чого потребує Україна. Судячи з настрою Володимира Зеленського, все просувається добре", – додав Борис Пінкус.

Деталі саміту НАТО: дивіться відео

Попри це, Україні треба продовжувати наголошувати, що нам потрібні ракети вже сьогодні. Риторика Заходу дає надії на те, що вони будуть. Адже мовиться про десятки мільярдів доларів, які виділила Європа. З них 30 мільярдів уже в роботі, тому ракети для України можна уже відвантажувати. Скоріш за все, так і буде.

Цікаво, що після саміту Дональд Трамп змінив риторику. Він не критикував НАТО, а говорив про спільну силу, боротьбу проти ворога. Звісно, певні нюанси є, але навряд чи вони кардинально вплинуть на ставлення до України.

Першим досягненням є те, що Трамп підкреслив своє хороше ставлення до України. А друге – обіцянка надати ліцензію на ракети до Patriot. Варто зауважити, що мовиться не тільки про передачу технологій, але й про гарантування безпеки тих районів, підприємств, де таке виробництво відбуватиметься,

– підкреслив Борис Пінкус.

До слова, під час саміту Трамп заявив про великий прогрес у мирних переговорах. Він додав, що попереду ще багато роботи, але є документ, який визначає закінчення війни. Про нього відомо обом сторонам, втім він має свої переваги та недоліки.